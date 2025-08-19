Weet je nog, die kleine rel rond het plan van BMW om mensen maandelijks te laten betalen voor stoelverwarming? Volkswagen haalt BMW nu door de kelder in door maandelijks geld te vragen voor extra vermogen, al geldt dat gelukkig niet in Nederland.

Onze Engelse collega’s van AutoExpress wisten als eerste te melden dat Volkswagen in het Verenigd Koninkrijk extra vermogen aanbiedt voor een maandbedrag. Het geldt vooralsnog alleen voor de elektrische ID3 Pro, die hier én in het VK standaard 204 pk heeft. Hier blijft het daarbij, maar op ‘het eiland’ kun je tegen bijbetaling 231 pk krijgen. Precies: dat is het vermogen dat de sterk op de ID3 lijkende Cupra Born ook kan leveren. Het extra vermogen is niet van invloed op energieverbruik en rijbereik en kost omgerekend zo’n €19 per maand, al kun je er ook in één keer vanaf zijn door zo’n €750 bij Volkswagen achter te laten. Dan blijft het hogere vermogen naar verluidt bij de auto en het bedrag van €750 ben je na drie jaar abonnementskosten ook kwijt, dus aanschaf lijkt al snel een betere keuze dan abonneren.

Volkswagen stelt dat dit in feite niets nieuws is, maar dat er al heel lang en bij allerlei merken extra geld wordt gevraagd voor een vaak puur softwarematige vermogens-upgrade. Daar zit wat in, maar zo’n maandelijks bedrag blijft voor velen wennen en heeft Volkswagen ook nu al veel kritiek opgeleverd. Bij BMW gebeurde dat ook en dat merk kwam daarom zelfs terug op het besluit om stoelverwarming in abonnementsvorm aan te bieden.

Wat vind jij: moet dit gewoon kunnen, of is het belachelijk dat Volkswagen een maandelijks bedrag wil zien voor een paar extra pk’s? Laat het weten!