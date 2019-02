Volkswagen Jetta GLI onthuld

De Volkswagen Jetta rijdt al een tijdje niet meer in ons land rond, maar elders op de wereld kunnen ze er geen genoeg van krijgen. In Amerika is tijdens de Chicago Auto Show de sportieve GLI-versie onthuld.

Vorig jaar trok de Amerikaanse Volkswagen-tak het doek van een geheel nieuwe Jetta. Een jaar moesten klanten wachten op de sportieve versie, want nu is het tijd voor de GLI. Voor iedereen die denkt dat we een typefout maken: het is echt GLI. In ons land kennen we natuurlijk de GTI als sportief label voor de Volkswagen-modellen, maar voor de Jetta is het GLI. Het sportieve sausje bevat dezelfde ingrediënten als bij onze GTI's: meer vermogen en aanpassingen voor een sportiever rijgedrag. Onder de kap lepelt Volkswagen een 2,0-liter TSI-benzinemotor met 228 pk. Voor verdere aanpassingen klopten de Amerikanen bij de ontwikkelaars van de Golf GTI en Golf R aan, waar ze er vandoor gingen met onder andere een set remmen en een onafhankelijke achterwielophanging.

Aan de buitenkant herken je een de GLI gelijk aan een sportief bumperpakket, 18-inch lichtmetaal, dubbele uitlaatpijp en natuurlijk de kenmerkende rode lijn in de grille. Verder zet Volkswagen led-koplampen, automatische airco over twee zones en verschillende veiligheidsvoorzieningen als Front Assist, Blind Spot Monitor en Raar Traffic Alert. De sportieve GLI verschijnt later dit jaar op de Amerikaanse markt.