Volkswagen ID3 - Wel en Wee

Op het gebied van de ID-modellen is het snel gegaan bij Volkswagen. Na de ID3 kwam de ID4, de ID5 staat op de planning en de komende jaren zal de autofabrikant het elektrische aanbod zowel naar boven als beneden verder uitbreiden. De focus op de elektrische modellen is te zien in de verkoopcijfers. In de eerste helft van dit jaar verkocht de Volkswagen-groep 170.939 EV's, een stijging van 165,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij trekt Volkswagen ook een nieuwe kopersgroep aan: zo is de helft van de Europese ID3-kopers nieuw bij het merk.

In totaal zijn er in Nederland tot op heden 11.556 ID3's verkocht. Daarvan is het leeuwendeel, 10.980 exemplaren, in 2020 op kenteken gezet. Dat betekent niet dat Volkswagen in 2021 daadwerkelijk zo weinig ID3's heeft afgeleverd: van de in 2020 geregistreerde ID3's zijn volgens de importeur 'meer dan 3.500 exemplaren' in 2021 naar een klant gegaan. Uiteraard scheelde de registratie in 2020 in de bijtelling. Ongeveer twee op de drie ID3's is een '1st', die leverbaar was in drie verschillende uitvoeringen: '1st', '1st Plus' en '1st Max. Deze introductievarianten zijn het beste te herkennen aan de bestickerde C-stijl. Daarnaast had de ID3 1st standaard de 58 kWh accu en 204 pk vermogen.

Momenteel is de ID3 leverbaar als Pure, Pro en Pro S. De Pure heeft een accupakket van 45 kWh met een elektromotor van 145 pk. De Pro heeft een accupakket van 58 kWh en is beschikbaar in twee vermogensvarianten: 145 of 204 pk. Aan de top van de ID3-reeks staat vooralsnog de Pro S met een accupakket van 77 kWh en 204 pk. Qua uitrusting ontloopt het elkaar dan niet heel veel: de Pure beschikt standaard over onder meer 18-inch stalen wielen, Lane Assist, Adaptive Cruise Control, parkeersensoren voor en achter, climate control en het navigatiesysteem 'Discover Pro' met smartphone-integratie. De van een groter accupakket voorziene Pro voegt daar qua uitrusting niets aan toe, terwijl de Pro S altijd 19-inch lichtmetalen wielen en het Style Interieur Pakket (in hoogte verstelbare passagiersstoel, verwarmd stuurwiel en uitgebreide sfeerverlichting) meekrijgt.

Weinig kleur

Volgens de importeur is de ID3 Pro met 204 pk buiten de '1st' de meest gekozen variant. Meer dan de helft van de klanten kiest voor die combinatie. Wel signaleert men dat de Pure nu aan populariteit wint. De goedkopere variant kwam later op de markt, dus deze begint nu pas een beetje te lopen. Qua kleur kiest de klant meestal voor grijs: 31 procent van alle ID3's is gespoten in 'Mangan Grey'. Op de tweede plaats komt 'Gletscher White' met 29 procent, gevolgd door 'Moonstone Grey' met 17 procent en 'Scale Silver' met 10 procent. Het percentage kleurrijke ID3's ligt aanmerkelijk lager. 'Stonewashed Blue', 'Makena Turquoise' en 'Kings Red' zijn respectievelijk slechts goed voor 9, 3 en 1 procent van het aantal verkochte ID3's.

Hoewel de stalen wielen standaard zijn, rolt een minderheid van alle ID3's erop: 16 procent rolt op staal, de meest populaire wielkeuze is de 19-inch 'Andoya' met 54 procent, gevolgd door de 18-inch 'East Derry' met 17 procent en de 20-inch 'Sanya' met 13 procent. Bij de interieurpakketten is het Style Interieur Pakket het populairst, het Style Interieur Pakket Plus en het Top Sport Interieur Pakket Plus komen op de tweede en derde plaats. Wat betreft de gekozen optiepakketten is het Comfort Pakket, met daarin verwarmbare voorstoelen, een verwarmd stuurwiel, uitgebreide middenconsole, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een automatisch dimmende binnenspiegel het meest populair.

Optioneel kun je op de ID3 voor €1.000 kiezen voor een warmtepomp. Die optie is volgens de importeur niet heel populair en de standaard actieradius volstaat voor de meeste ID3-kopers: iets meer dan 1 op de 5 klanten kiest voor de warmtepomp. De snellaadoptie voor de Pure is dan wel weer heel populair: 80 procent van de klanten kiest voor de mogelijkheid om met 110 kW te kunnen snelladen. Op de overige varianten van de ID3 is de snellaadmogelijkheid standaard aanwezig.

Opleving

Tot op heden zijn er in 2021 betrekkelijk weinig ID3's geregistreerd in Nederland, maar volgens de importeur komt daar nog verandering in. De rest van Europa was in de eerste helft van 2021 namelijk aan de beurt, maar nu ziet het er naar uit dat in de laatste maanden van dit jaar nog een aanzienlijk aantal ID3's naar Nederland komt. Wellicht dat hij dan nog een eindsprint kan inzetten.