Volkswagen laat ID5 GTX alvast zien

Het volgende model uit de elektrische ID-lijn van Volkswagen staat achter de coulissen te trappelen om zijn debuut te maken: de ID5. Van die 'ID4 met schuin dak' deelt Volkswagen nu de eerste foto's, waarbij de camouflage bijna in zijn geheel verdwenen is.

Een heel grote verrassing is het uiterlijk van de ID5 niet. Eerder was de 'coupé-SUV' op spyshots al behoorlijk goed zichtbaar en ook onze illustrator zette al een goede inschatting van het uiteindelijke ontwerp op papier. De foto's die Volkswagen nu vrijgeeft van het nieuwe model bevestigen dat beeld vooral. Dat kan het psychedelische jasje van de ID5 niet voorkomen. Volkswagen introduceert de ID5 meteen als 'GTX'. Van voren gezien is hij identiek aan de ID4 GTX en ook het bumperwerk en de verlichting aan de achterkant komt overeen met zijn praktischere broer. Het verschil zit puur in de aflopende daklijn en de spoiler boven de achterlichten.

Of die spoiler voorbehouden blijft aan de ID5 GTX is vooralsnog onduidelijk. Over de specificaties van de ID5 GTX vermeldt Volkswagen dat - net als bij de ID4 GTX - een accupakket van 77 kWh in de bodem ligt. Die moet de ID5 GTX een actieradius van 497 kilometer geven. Daarmee komt de ID5 GTX nét iets verder dan de ID4 GTX, die op één acculading in theorie 482 kilometer haalt. Ook heeft de ID5 GTX net als de ID4 GTX twee elektromotoren. Volkswagen noemt nog geen getallen, maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook de ID5 GTX 299 pk loslaat op zijn vier wielen.

Volkswagen zet de ID5 GTX op de stand tijdens de IAA in München, maar zegt dat het daar een 'near-production concept in disguise' zal zijn. Dat betekent dus dat de auto die je hier op de foto's ziet waarschijnlijk ook zo op de beursvloer staat. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Volkswagen nog enige wijzigingen aanbrengt in het uiterlijk van de ID5 voordat deze van de band rolt. Over andere varianten dan de GTX zegt Volkswagen nog niets, maar vermoedelijk vinden de overige uitvoeringen van de ID4 ook hun weg naar het model.

Volgende week kunnen we je al meer vertellen over de ID5 GTX, want dan staat een eerste rijtest met het gecamoufleerde model in ons magazine.