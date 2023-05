Volkswagen ID2: EV voor minder dan 30 mille - Vooruitblik

Highlights

Elektrisch Polo-alternatief met nieuw design

In 2025 te koop vanaf minder dan €25.000

Actieradius tot 450 km

In sneltreinvaart voegt Volkswagen modellen toe aan zijn volledig elektrische ID-familie. Die bestaat in Europa inmiddels al uit de ID3, ID4, ID5 en ID Buzz en daar kwam kort geleden Passat-equivalent ID7 bij. Volkswagen biedt inmiddels in veel segmenten een volledig elektrisch model aan, maar in de compactere categorie, die in Europa uiterst belangrijk is, geeft het merk niet thuis. Maar in 2025 wel, dan komt Volkswagen met de productieversie van de dit jaar getoonde ID.2.all Concept. AutoWeek blikt ­alvast vooruit op dit elektrische alternatief van de Polo waarvoor Volkswagen een internationale vanafprijs van minder dan €25.000 opgeeft.

Of de Volkswagen ID2 in Nederland eveneens voor minder dan 25 mille in de orderboeken komt te staan? Dat valt nog maar te bezien, maar ook met een iets hogere vanafprijs lijkt de ID2 voor het merk een zeer ­belangrijk model te worden. Niet in de eerste plaats omdat het straks de eerste elektrische Volkswagen is die volgens een geheel nieuwe designtaal is getekend. Het is binnenkort over en uit met het relatief ronde en speelse design dat de huidige ID-modellen kenmerkt. De nieuwe designtaal leunt volgens Volks­wagen op de pijlers ‘stabiliteit, sympathie en spanning’. Marketingtechnisch bekt dat mooi, maar het betekent dat de ID2 opvallend ­weinig op zijn ID-familieleden lijkt. Hij krijgt eenvoudige en strakke lijnen en blijft op­vallend vrij van visuele tierelantijnen. Dat ­levert de ID2 straks een – zeker voor het ­segment waarin hij opereert – nuchtere en volwassen uitstraling op. Voor die nieuwe ­designrichting is Andreas Mindt verantwoordelijk. Mindt is afkomstig van Bentley en weet dus dondersgoed hoe je een sterk ontwerp tekent. Die ­uiterlijke ingetogenheid van de ID2. is in het met drukke vouwen, wilde lijnen en schreeuwerige verlichting doordrenkte ­autolandschap van tegenwoordig juist ver­frissend. De ID2 krijgt een vrij traditioneel VW-gezicht, een kaarsrechte schouderlijn en een C-stijl die zijn afgekeken van de Golf. De ­achterlichten – ook Mindt lijkt er niet aan te kunnen ontkomen – zijn net als de kijkers vooraan visueel met elkaar verbonden.

Polo-alternatief

De Volkswagen ID2 meet naar verwachting zo’n 4,05 meter en dat maakt hem ruim 20 centimeter korter dan grote broer ID3 en ­nagenoeg zo groot als de Polo. Wel wint de ID2 het in zowel hoogte als in breedte straks van die stabiele pilaar binnen het Volks­wagen-imperium. Hoewel de ID2 wat formaat betreft vergelijkbaar wordt met de Polo, biedt hij aanzienlijk meer interieurruimte. Dat heeft het potentiële succesnummer onder meer te danken aan zijn flinke wielbasis van zo’n 2,6 meter. Dat is slechts 3,5 centimeter minder dan die van de huidige Golf. Reken dan ook op een hatchback die zomaar zo’n 440 liter bagage opslokt, aanzienlijk meer dan de Golf die op 381 liter blijft steken. Golf-ruimte in een EV van Polo-formaat dus.

MEB Entry

De ID2 heeft zijn grote interieurruimte vooral te danken aan zijn technische samenstelling. In tegenstelling tot de bestaande EV’s van Volkswagen op het MEB-platform heeft de ID2 geen elektromotor achterin. Het is dan ook geen achterwielaandrijver. Hij komt op het MEB Entry-platform te staan, een nieuw platform dat legio nieuwe compacte EV’s van de Volkswagen Group gaat huisvesten. De fabrikant presenteerde de ID.2.all ­Concept met een 226 pk sterke elektromotor, al verwachten we een dergelijk ver­mogen eerder van een later te verschijnen sportieve GTX-variant. De Polo GTI schopt het immers tot een vergelijkbare 207 pk. ­Reken op varianten met een actieradius van 450 kilometer, al is het goed denkbaar dat de elektrische longinhoud van goedkopere uitvoeringen hand in hand gaan met een ­kleinere actieradius. Goed nieuws trouwens voor wie moedeloos wordt van de aanraak­gevoelige knoppen en sliders in bijvoorbeeld de ID3: in de ID2 lijkt Volkswagen terug te keren naar de toepassing van fysieke tuimel- en druktoetsen voor zaken als de ­klimaatregeling. Zelfs voor de bediening van het infotainmentsysteem lijkt het een fysiek bedieningsorgaan toe te voegen. Terwijl BMW steeds fanatieker afstand neemt van zijn iDrive-knop lijkt VW een dergelijke ronde draai- en druktoets juist aan de middentunnel van de ID2 toe te willen voegen.

R5 pesten

Met de ID2 richt Volkswagen zijn vizier op de uiterst succesvolle Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric, maar ook op de nog te verschijnen nieuwe Renault 5. Dat Volkswagen gas geeft in het compacte segment blijkt niet ­alleen uit de komst van de ID2 die in 2025 in Seats fabriek in Martorell van de band gaat lopen. In het eveneens Spaanse Pamplona verschijnt na de ID2 een cross-overbroertje dat ID.2X gaat heten. Een elektrisch ­alternatief dus voor de T-Cross. Maar er is meer. Nog voor 2027 brengt Volkswagen een compacte EV op de markt die zelfs een maat kleiner wordt dan de ID2. Die gaat mogelijk ID1 ­heten en moet een kale vanafprijs van minder dan ­€20.000 krijgen. Dacia Spring: opgepast!