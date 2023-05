Volkswagen Golf R 333: kanariegeel bommetje op komst

Volkswagen slingert een teaservideo het web op waarin een gelimiteerde uitvoering van de Volkswagen Golf R te zien is: de Golf R 333, met - naar alle waarschijnlijkheid - 333 pk vermogen. Op 31 mei trekken de Duitsers het doek van de in beperkte oplage te produceren knalgele Golf.

Wie momenteel een Volkswagen Golf R wenst te bestellen, komt bedrogen uit. Het model kwam aanvankelijk met een 320 pk sterke versie van de bekende 2.0 TSI op de markt, en was later alleen als 333 pk sterke jubileumeditie te bestellen - als zodanig was de Golf R zelfs duurder dan de technisch verwante Audi S3. Kijk je nu in Volkswagens Nederlandse configurator, dan is er echter helemaal geen Golf R te vinden. Al zou daar binnenkort zomaar verandering in kunnen komen. Op 31 mei trekt Volkswagen namelijk het doek van de Golf R 333, een 'limited edition' van de vierwielaangedreven Golf met - zo vermoeden we - evengoed 333 pk en een (optionele) knalgele metallic lak.

Hoeveel Volkswagens Golf R 333 het merk gaat produceren en of de auto ook in Nederland bestelbaar zal zijn, is nog maar de vraag. De waarschijnlijk extra rijk aangeklede Golf krijgt in ieder geval zwarte striping en letters op zijn flanken, zwarte spiegelkappen, een unieke lak en het eerder optionele uitlaatsysteem van Akrapovic. Aan het einde van de maand vertellen we je hoe de auto zich verder onderscheidt én of je er een kunt kopen.