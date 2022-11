De Honda Civic Type-R afgezet tegen zijn concurrentie

De nieuwe Honda Civic Type-R kost net geen €80.000 en daarmee is hij richting de €20.000 duurder dan het uitgaande model, waarvan de aandrijflijn en het algehele recept best veel met de nieuwe gemeen heeft. We hebben dus te maken met een flinke prijsstijging, waardoor de Type-R zich voortaan wat hoger in de markt begeeft. Maar wat vraagt de concurrentie tegenwoordig eigenlijk voor zijn waar?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst even duiden dat de nieuwe Honda Civic Type-R eigenlijk helemaal geen concurrentie heeft. Het model biedt een potente motor (ruim meer dan 300 pk) en voorwielaandrijving in combinatie met een handbak - het klassieke hot hatch-recept. Kijken we naar het aanbod van de andere automerken, dan is er eigenlijk nog maar één merk dat een auto volgens dat recept aanbiedt in het C-segment. En dat is Ford met de Focus ST.

Volkswagen heeft met de Golf GTI weliswaar ook een handgeschakelde en potente voorwielaandrijver in zijn gamma, maar het vermogen en de prijs daarvan zitten dermate ver onder de Civic Type-R dat we hem geen concurrent kunnen noemen. Er is naast de Civic en Focus geen andere voorwielaangedreven hatchback met rond de 300 pk - laat staan een met handbak. Nu Hyundai geen i30 N meer levert, Renault geen Mégane R.S., Volkswagen geen GTI Clubsport en Cupra geen extra hete Leon, hebben alle Type R-tegenhangers vierwielaandrijving en een automaat - behalve de Focus.

Dit is het actuele aanbod (op volgorde van de oplopende vanafprijzen):

Merk Model Aandrijving Transmissie Vermogen 0-100-tijd Prijs Ford Focus ST Voorwielen Handbak 280 pk 5,7 seconden €59.200 BMW M135i xDrive 4WD Automaat 306 pk 4,8 seconden €67.160 Audi S3 4WD Automaat 310 pk 4,8 seconden €70.935 Volkswagen Golf R 20 years 4WD Automaat 333 pk 4,6 seconden €73.590 Honda Civic Type-R Voorwielen Handbak 330 pk 5,4 seconden €78.980 Mercedes-AMG A35 4WD Automaat 306 pk 4,7 seconden €82.045

In het overzicht zie je dat de Honda Civic Type-R met zijn stevig gestegen vanafprijs voortaan wel degelijk in de hoogste regionen van het segment opereert. De auto is sterker en sneller dan de Focus ST, maar tegen een fiks hogere prijs. De concurrenten zijn met hun complexere aandrijflijnen een stukje sneller op de 0-100, maar zijn ondanks méér aandrijflijntechniek wel een stukje goedkoper. Behalve de A35 dan, die is wat duurder. Let wel: vooral bij Mercedes, Audi en BMW zal je nog flink wat centen stuk kunnen slaan op de aankleding van je hot hatch, terwijl die bij Honda altijd compleet is.

Wat verder opvalt is dat de Golf R duurder is dan de Audi S3, al komt dat waarschijnlijk doordat je de R nu alleen als '20 Years' kunt bestellen met een extra potente versie van de turbo-viercilinder en wat extra aankleding. Daarnaast ligt het aanbod van Mercedes en BMW qua prijsstelling opvallend ver uit elkaar. Tot slot: de Audi RS3 en Mercedes-AMG A45 laten we in deze vergelijking buiten beschouwing, want die bieden beide rond de 400 pk en kosten omstreeks een ton in euro's.

Al met al is het hot hatch-aanbod in het C-segment weinig divers. Een segment dat eens zo veel te bieden had, is met het verdwijnen van onder meer de eerder genoemde merken eigenlijk een fractie van wat het was.

Daarom de vraag: naar welke hot hatch van weleer denk jij weemoedig terug? En welke zou het voor jou moeten worden van het huidige aanbod? Laat het weten in de reacties.