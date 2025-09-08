Ga naar de inhoud
Volkswagen: 'Geen cabrio's gepland, voorlopig ...'

Elektrische rentree?

Volkswagen Golf R Cabriolet
Joas van Wingerden

Volkswagen heeft een rijke historie met cabriolets, maar voorlopig zit er even geen open auto van het merk in het vat.

Bij de introductie van de nieuwe Volkswagen T-Roc vroegen we uiteraard aan Volkswagen-CEO Thomas Schäfer of er ook weer een open versie in het vat zit. Daarover was hij heel duidelijk: nee. Een grote verrassing was dat echter niet, want de Volkswagen T-Roc Cabriolet is nogal een vreemde eend in de bijt. Het is niet alleen een opmerkelijke combinatie van een SUV en een cabriolet, maar ook nog eens de enige open auto van het merk. Het lijkt voorlopig ook wel even de laatste te zijn geweest.

In gesprek met Autocar laat designschef Andreas Mindt los dat een open Volkswagen op dit moment niet in de pijplijn zit. Volgens hem is de cabriolet industriebreed momenteel zo goed als dood (bij merken zoals Volkswagen), omdat er nou eenmaal veel tijd gaat zitten in het zij-aan-zij ontwikkelen van brandstof- én elektrische modellen. "Daarom zie je nu geen cabrio's meer, omdat iedereen het portfolio moet verdubbelen. Niemand heeft nog tijd om ook nog een cabriolet te ontwikkelen." Volkswagen dus ook niet, maar Mindt ziet kansen in de toekomst: "Als de brandstofmodellen uitsterven en we dus geen dubbel portfolio meer hoeven te hebben, dan komen er weer afgeleiden zoals cabriolets. Dan heb ik het niet over alleen Volkswagen, maar over de hele industrie." Kijk, dat is een leuk vooruitzicht, toch?

