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Volkswagen en Toyota vinden dat ze te veel modellen en varianten hebben

Wildgroei

Lars Krijgsman
84

Een beetje minder is soms ook goed. Dat vinden Toyota en Volkswagen ook. De twee merken vinden allebei dat ze wel erg veel modellen en uitvoeringen hebben.

De Volkswagen Group is flink aan het besparen. De komende jaren verdwijnen er tienduizenden banen. Tijdens zijn jaarlijkse algemene vergadering heeft CEO Oliver Blume nieuwe bespaarplannen uit de doeken gedaan. Het concern wil de boel behoorlijk stroomlijnen. Het wil minder technische platforms toepassen en ook moet het aantal elektronica-architecturen dat het op de planken heeft liggen, worden teruggebracht. Naast een kostenbesparing, moet dat kortere ontwikkelingstijden opleveren. Voor de Chinese markt heeft Volkswagen samen met Xpeng de ontwikkelingsarmen ineengeslagen. Voor de elektronische architectuur van onder meer Europese modellen heeft Volkswagen het Amerikaanse Rivian omarmd. Wat ook een tandje minder kan, is het aantal modellen en varianten dat de merken van de Volkswagen Group aanbieden.

Door het leveringsgamma overzichtelijker te maken en dus het aantal verschillende modellen, varianten en uitvoeringen te verkleinen, wil de Volkswagen Group het voor de consument eenvoudiger maken om een keuze te maken.

Volkswagen wil verder regionale bedrijfstakken meer autonomie geven, zodat zij beter op de lokale markt kunnen inspelen. Daarnaast moet het productienetwerk beter worden afgestemd op de marktvraag, met als doel overcapaciteit te verminderen. Verder wil Volkswagen onder meer een prestatiegericht bonussysteem instellen voor zijn werknemers, moeten besluiten sneller worden genomen en moeten er 'minder hiërarchieën' in het bedrijf voorkomen. Minder managers en tussenmanagers dus, zo lijkt het.

Toyota

Ook Toyota lijkt van mening te zijn dat er winst valt te behalen door het aantal verschillende modellen en versies daarvan te verkleinen. Toyota-topman Kenta Kon zegt tegen Automotive News onder meer dat "het toenemend aantal verschillende versies en varianten de kosten opdrijft" en dat er goed gekeken moet worden naar "zaken die geen waarde toevoegen".

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