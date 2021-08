Herbert Diess, de topman van de Volkswagen Group, denkt niet dat er in de nabije toekomst per se minder mensen nodig zijn in de auto-industrie ondanks automatisering van sommige productieprocessen. Ook de opkomst van de elektrische auto ziet hij niet als gevaar voor de werkgelegenheid.

Verdere automatisering in de auto-industrie zal niet direct leiden tot banenverlies, denkt Volkswagen-topman Herbert Diess. "Om veel auto's te bouwen heb je ook in 2030 nog veel mensen nodig op de fabrieksvloer." Tegelijkertijd wordt software steeds belangrijker voor autoproducenten en zal VW daarvoor mensen aannemen. "Maar in tegenstelling tot snelle industrieën kost verandering in de autosector veel tijd." Als massaproducent heeft Volkswagen iets meer tijd om zich aan te passen aan vernieuwingen in de industrie dan kleinere autofabrikanten, denkt Diess. "Daardoor kunnen we veel banen behouden. Op zulke plaatsen zullen we wat krimpen, op andere plekken komen er banen bij."

Door de overgang naar elektrisch rijden en werk aan autonoom rijden wordt in de auto-industrie momenteel veel geïnvesteerd. Ook kleine toeleveranciers hebben extra geld nodig. Diess verwacht dat het overgrote merendeel van de toeleveranciers zonder problemen door kan. "Stoelen zijn nog steeds stoelen, staal is nog steeds staal, wielen zijn nog steeds wielen en remmen zijn nog steeds remmen." Op het gebied van aandrijving vinden wel grotere veranderingen plaats, maar ook de invloed daarvan moeten we niet overschatten, meent Diess. "De aandrijflijn is niet waar we momenteel de meeste mensen hebben werken. Het in elkaar zetten van een motor kost een uur op een totale productietijd van een auto van 20 à 30 uur."

Dat Diess de opkomst van de elektrische auto niet zo zeer als bedreiging ziet voor de werkgelegenheid, staat in contrast met uitspraken van Daimler-CEO Ola Källenius. De Zweedse topman verklaarde eerder juist wél rekening te houden met banenverlies hierdoor: “Iedereen weet dat het meer uren kost om een aandrijflijn met een verbrandingsmotor te bouwen dan een elektrisch exemplaar,” zo stelde hij volgens The Financial Times.