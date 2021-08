Vakantie: Volkswagen-CEO Herbert Diess niet blij met Ionity

De zomervakantie is in volle gang en dus treffen we Volkswagen-CEO opnieuw aan in een Volkswagen ID3 op weg naar het Gardameer. De rit beviel wederom prima, maar op LinkedIn laat Diess zich wel negatief uit over het laden met het ‘eigen’ laadnetwerk Ionity.

Wie denkt dat Volkswagen-topman vorig jaar z’n vakantie-ID3 buiten het zicht van de camera’s direct weer verruilde voor een Dassault Falcon van de Volkswagen Airservice, komt dit jaar bedrogen uit. Diess is afgaande op z’n LinkedIn-berichten gewoon wéér met een ID3 onderweg naar Italië, waar het Gardameer kennelijk de favoriete vakantiebestemming is.

Op het ‘carrièrenetwerk’ doet hij kort verslag. De ID3 Pro S van Diess is een exemplaar met de grotere 77 kWh-accu. Daarmee moet de auto volgens Diess zelf in één streep van vertrekpunt Bodensee naar het Gardameer kunnen rijden, maar Diess reed kennelijk harder en moest toch laden. Dat doet de VW-topman uiteraard bij de laders van Ionity, het snellaadnetwerk waarin Volkswagen net als veel andere autobouwers een stevig aandeel heeft. Bij Ionity in Brenner, Italië, treft hij slechts vier laadzuilen aan. “Allemaal bezet, want uiteraard stopt iedereen bij het [naastgelegen] winkelcentrum”.

Noodgedwongen reisde Diess daarom verder naar Trento, maar ook daar was laden geen onverdeeld genoegen. “Net als vorig jaar: geen toilet, geen koffie, één defecte lader. (…) Dit is geen premium-laadervaring, Ionity!”

Dat de topman van Volkswagen dit ongenoegen zo uit is opvallend, want Volkswagen heeft zoals gezegd een groot aandeel in Ionity. Managing Director van Ionity Marcus Wrok haast zich dan ook te reageren. Hij verklaart dat de Brenner-locatie op de nominatie staat voor een stevige upgrade, net als veel andere locaties op drukke routes. Voor Trento zou er worden gewerkt aan een verbetering van de laadervaring en de defecte lader aldaar zou inmiddels zijn gerepareerd.

Prima, maar Diess is niet de enige die wat te mekkeren heeft over Ionity-laders. Berichten over kapotte laders in het buitenland komen ons vaker ter ore en dan is er ook nog het tarief, dat met 79 cent per kWh zeer stevig is. Onder het bericht van Diess wordt dan ook meermaals smalend verwezen naar het Supercharger-netwerk van Tesla, dat veel goedkoper en bovendien betrouwbaarder is. Er valt dus nog wat te verbeteren bij Ionity, maar daar draagt de ervaring van Diess wellicht aan bij.