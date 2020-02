Volkswagen Atlas onder het mes

Het is 2016 als Volkswagen zijn Noord-Amerikaanse leveringsgamma uitbreidt met de Atlas (foto 11 en 12), een 5 meter lange SUV die in China als Teramont door het leven gaat. De in Chattanooga gebouwde SUV is nu enkele jaren oud en daarmee is de tijd rijp voor een facelift.

Dankzij een nieuwe grille die nu onder de aangepaste koplampunits doorloopt én nieuw bumperwerk is het uiterlijk van de Atlas in lijn gebracht met dat van de Atlas Sport Cross, een vorig jaar verschenen sportievere Atlas-variant met - jawel - een aflopende daklijn. Het nieuwe bumperwerk maakt de auto ruim 7,5 centimeter langer dan voorheen. Aan de wielbasis is verder niet gesleuteld. Ook aan de achterzijde zijn nieuwigheden waar te nemen, al blijven de aanpassingen ook hier beperkt tot de montage van herziene verlichtingseenheden en een vernieuwde bumper. Volkswagen schroeft in het binnenste een nieuw stuurwiel en breidt de lijst met beschikbare veiligheidssystemen onder meer uit met een functie waarmee de Atlas zich in files zelfstandig kan voortbewegen.

Op de motorenlijst staat een 238 pk sterke geblazen viercilinder en voor wie dat te bescheiden vindt, heeft Volkswagen een 281 pk sterke V6 op de menukaart staan. Schakelen gaat in alle gevallen met een achttraps automaat. Vierwielaandrijving is overigens niet standaard. De vanafprijs van de Atlas ligt in de Verenigde Staten, waar de Touareg overigens niet leverbaar is, op grofweg $ 30.000, omgerekend zo'n € 27.500.