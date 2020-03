'Vijfdeurs Suzuki Jimny in aantocht'

De actuele Jimny mag zich samen met de Swift Sport misschien wel de leukste Suzuki van de afgelopen paar jaar noemen. De spartaanse offroader smaakt in ieder geval in India naar meer. In letterlijke zin.

Het is 2018 als de op dat moment zo'n twintig jaar oude Jimny wordt opgevolgd door een compleet nieuwe generatie, een model dat trouw bleef aan het spartaanse concept van zijn voorganger, maar dat wel van compleet nieuwe techniek werd voorzien. De Jimny, die in Nederland nu al niet meer leverbaar is, moet een van Suzuki's grootste afzetmarkten nog betreden: India. Als we Indiase media mogen geloven, wordt het hoekige alleskunnertje daar in straks in twee verschijningsvormen geproduceerd.

Maruti Suzuki, de Indiase tak van Suzuki, gaat de nieuwe Jimny in het Indiase Gujarat produceren. Alle exemplaren van de driedeurs Jimny, het lijkt puur te gaan om de non-kei-versies, zijn voor exportmarten bestemd. Daarnaast zou Suzuki in India een tweede Jimny-variant gaan bouwen: een langere vijfdeursversie compleet met een langere wielbasis en extra portieren. Deze nieuwe Jimny-smaak moet in India auto's als de Hyundai Creta te lijf gaan, maar zal waarschijnlijk ook kopers trekken die momenteel in een Vitara Brezza stappen. Opvallend gegeven: een deel van de productie van deze vijfdeurs-Jimny zou volgens Indiase media voor exportmarkten bestemd zijn. Of dat betekent dat de vijfdeurs Jimny op termijn ook naar Europa en misschien wel naar Nederland komt, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen.

In Nederland zijn sinds de introductie van de Jimny in 1998 7.792 Jimnys verkocht. Vorig jaar gingen de sleutels van 171 exemplaren van de nieuwe tweede generatie Jimny over de toonbank. Dit jaar staat de verkoopteller op 33 stuks. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur over de mogelijke komst van een vijfdeurs Jimny.