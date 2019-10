Beter in beeld: Hyundai ix25

Hyundai schoof in 2014 de Creta naar voren (foto 15 en 16), een compacte cross-over die in China nu aan een nieuwe generatie wordt geholpen en later ook in landen als India leverbaar wordt. Hoewel deze nieuwkomer in China ix25 heet, gaat de auto buiten de Chinese landsgrenzen als Creta door het leven.

Waar de eerste Creta een vrij conventionele koets draagt, is het jongste model ronduit excentriek. De ix25 krijgt een uiterlijk dat overeenkomsten vertoont met dat van de Sonata en de Chinese versie van de Santa Fe, al zijn er tevens elementen van de Palisade, Hyundai's grootste Noord-Amerikaanse SUV, zichtbaar.

De ix25 groeit enkele centimeters ten opzichte van zijn voorgangers. De auto is nu 4,30 in plaats van 4,27 meter lang en de wielbasis groeit met 2 centimeter tot 2,61 meter. Wel is de auto met een hoogte van 1,62 meter een kleine centimeter lager dan voorheen.

Het interieur van de ix25 is eveneens ingrijpend op de schop genomen. De middenconsole loopt optisch over in een verticaal geörienteerd 10,25 inch infotainmentscherm. Hyundai geeft de ix25 een volledig herzien stuurwiel en heeft het aantal fysieke knoppen gereduceerd. Op de Chinese motorenlijst komt een 115 pk en 144 Nm sterke ongeblazen 1.5, een machine die zowel met een handgeschakelde transmissie als met een automaat beschikbaar komt. In beginsel is de ix25, die het gros van zijn techniek deelt met de hier eveneens onbekende Kia Seltos, een voorwielaandrijver. Vierwielaandrijving is optioneel beschikbaar.