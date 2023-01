Vijf Renault Sport-auto's om nooit te vergeten

De Renault Mégane R.S. Ultime doet bij Renault Sport het licht uit. Het is de laatste auto uit de koker van de sportautotak van Renault, die in 1976 werd opgericht en dus in 2023 verdwijnt. In de afgelopen 47 jaar schotelde die ons heel wat opwindende auto's voor, waarvan we er vijf uitlichten (in willekeurige volgorde) die wat ons betreft zéker het herinneren waard zijn. Door welk R.S.-product zul jij Renault Sport het meest missen?

Renault gooit het roer om en biedt na het bouwen van de laatste Mégane RS Ultime alleen nog sportieve modellen aan met een Alpine-badge erop. Extra hete Renaults hoef je dus niet meer te verwachten, al zal Alpine – dat een submerk is van Renault – naast eigen modellen ook sportieve versies van Renaults aanbieden. Zo is al bevestigd dat er van de aanstaande nieuwe Renault 5 ook een Alpine komt. Niet onder de Renault-merknaam (bijvoorbeeld Renault 5 Alpine) dus, maar als Alpine-model.

Renault Sport verdwijnt dus, maar niet zonder iets na te laten. Sinds 1976 was de sportieve tak goed voor heel wat extra snelle Renaults, waarvan we er nu vijf uitlichten. Deze vijf zijn wat ons betreft absoluut het herinneren waard, terwijl we ons kunnen voorstellen dat jij daar als lezer misschien wel anders over denkt. Laat dus in de reacties vooral weten welk Renault Sport-product jouw goedkeuring kan wegdragen.

1: Renault Sport Spider

De auto die in dit rijtje sowieso niet kan ontbreken, is de Renault Sport Spider. Die auto, die zowel mét als zonder voorruit kon worden geleverd, was er met zijn aluminium chassis en lage gewicht een in de geest van de Lotus Elise. Voor de aandrijving zorgde een achter de twee stoelen geplaatste atmosferische tweeliter, goed voor 150 pk. Op een wagengewicht van 930 kg stond die krachtbron garant voor dolle pret, mits je genoeg geluk had een Sport Spider te bezitten. Renault Sport bouwde tussen 1996 en 1999 namelijk maar zo'n 1.800 exemplaren van de Spider.

2: Renault Clio II RS 182 Trophy

Plek twee in dit rijtje is voor de uitvoering van de tweede generatie Clio die als een van de beste hot hatches ooit wordt gezien: de 182 Trophy. Dat was een op de 182 Cup gebaseerde en gelimiteerde uitvoering voor de Britse en Zwitserse markt, die alle 'juiste' onderdelen van de verschillende Clio RS-uitvoeringen van die generatie en nog wat extra's meekreeg. Een 182 pk sterke tweeliter zestienklepper, Speedline-wieltjes, een verfijnder (en duurder) onderstel dan dat van de Cup en de spoiler van de Clio V6: alles was aanwezig. Het Britse journaille viel in 2005 als een blok voor zijn rijeigenschappen.

3: Renault Mégane RS R26.R

De laatste Mégane RS mag dan 'Ultime' heten, de twee voorgaande generaties waarvan er RS-uitvoeringen waren, konden er ook wat van. Peak Mégane RS vinden we misschien wel bij de eerste iteratie, want daarvan kwam in 2009 de R26.R uit: de Porsche GT3 RS onder de Renaults. Die auto was een indrukwekkende 123 kg lichter dan de toch al niet misselijke 'reguliere' R26, dankzij delen van koolstofvezel en het ontbreken van een achterbank, vrijwel alle airbags, geluidsisolatie en nog een rits aan onderdelen die je op een auto uit die tijd wel gewoon verwacht. De nog slechts zo'n 1.230 kg wegende Mégane met 230 pk en een compromisloos onderstel lustte de Nürburgring rauw.

4: Renault Clio RS V6

Een auto die uiteindelijk veel minder een 'rijdersauto' werd dan aanvankelijk ongetwijfeld was bedoeld, was de Renault Clio RS V6 - veelal simpelweg 'Clio V6' genoemd. Zowel van de pre-facelift- als van de facelift-Clio II kwam er een V6, waarbij de latere versie iets minder listig was dan de eerste. Beide staan er door hun korte wielbasis in combinatie met een midscheeps geplaatste en ongekend grote motor om bekend nogal wispelturig te zijn op de limiet. Toch kijken we glimlachend terug op de Clio V6: in deze tijd zou – helaas – geen enkele fabrikant nog zo gek zijn om een V6 achterin een B-segmenter te drukken, laat staan er dan ook nog zo'n hevig uitgebouwd koetswerk omheen boetseren. Geweldig toch?

5: Renault Twingo RS

Zonder meer minder geweldig: de Renault Twingo RS. Die auto haalt het niet bij de vier auto's hierboven, maar omdat het een ongekend krachtige A-segmenter was, krijgt hij toch een plek in het rijtje. Toevallig namen we deze week afscheid van een andere A-segment-hot hatch, de Volkswagen Up GTI. Voor een Twingo RS is dat in elk geval op papier geen partij, want de Twingo gaat met 133 pk uit een 1,6-liter ruimschoots over de turbo-eenliter (115 pk) van de Up heen. En dat in 2008! Een af fabriek krachtiger A-segmenter was er nooit, waardoor de Twingo RS dit rijtje mag sluiten.

Bonus: Renault Sandero RS

Alhoewel, deze bonus willen we je niet onthouden. Er was namelijk ook een Renault Sport-product op basis van een Dacia, en wel in de vorm van de Renault Sandero RS! Toegegeven, de toenmalige Dacia Sandero droeg op de Zuid-Amerikaanse markt sowieso al een Renault-badge, dus eigenlijk is dit ook 'gewoon' een Renault-RS. De Renault Sandero RS was een 145 pk sterke Sandero met een tweeliter en een sportiever onderstel voor de Zuid-Amerikaanse markt. En omdat we Dacia hier slechts kennen van de geheel pretentieloze auto's noemen we hem toch even. Geen dank!