Renault Mégane RS Ultime: laatste écht sportieve Renault

Maak kennis met de Renault Mégane RS Ultime, de allerlaatste écht sportieve Renault die nog het Renault Sport (RS)-beeldmerk draagt. Dat is droevig, maar misschien nog triester is het feit dat Nederland niet is uitgenodigd op het afscheidsfeestje van de Mégane RS.

Het is binnenkort over en uit voor het RS-label van Renault. Alpine is binnen de Renault Group het merk van de sportieve modellen en dus zet Renault een dikke rode streep door zijn RS-lijn. Er komt dus geen Clio RS en het is straks ook gedaan met de Renault Mégane RS, de absolute topversie van de Mégane. Maar niet voordat Renault de Mégane RS uitzwaait met een allerlaatste editie: de Renault Mégane RS Ultime.

De Renault Mégane RS Ultime beleeft zijn publieksdebuut niet in thuisland Frankrijk of in een ander Europees land, maar in Japan. Tijdens de Tokyo Auto Salon, om precies te zijn. De Mégane RS Ultime is gebaseerd op de RS Trophy en is vanaf de lente van 2023 de nog enige leverbare variant van de Mégane RS. De reguliere Mégane RS, RS Trophy en de extra plankharde RS Trophy-R gaan dan dus met pensioen. Van de Mégane RS Ultime gaat Renault slechts 1.976 exemplaren bouwen. Dat aantal is natuurlijk niet zomaar gekozen. 1976 is namelijk het jaar waarin Renault Sport is opgericht.

Wie in Nederland wel staat te springen om Renault's allerlaatste RS-model en dus de laatste Mégane RS, moeten we teleurstellen. De Mégane RS is in Nederland namelijk al enige tijd niet meer te krijgen. Sterker nog, de Mégane Hatchback in zijn geheel niet. Renault biedt de Mégane in Nederland sinds 2021 namelijk alleen nog als Mégane Estate aan. De Mégane-familie is natuurlijk wel uitgebreid met de elektrische Mégane E-Tech Electric, maar die auto deelt geen enkel schroefje, boutje of nippeltje met de Mégane-reeks waar een hitsige RS-versie van bestaat. De Mégane RS Ultime wordt straks wel in Europa verkocht, maar niet in Nederland. Dat bevestigt de Nederlandse importeur aan AutoWeek.

Wat missen we precies? Een Mégane RS met onder meer speciaal stickerwerk, een reeks zwarte accenten én met de handtekening van Laurent Hugon, de scheurneus en ontwikkelingsrijder van Renault Sport die onder meer diverse records met de Méganes RS op zijn naam heeft gezet. Het meeste pijn doet natuurlijk de hitsige 1.8 die 300 pk en 420 Nm opwekt.