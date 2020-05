Vijf opvallende ontwerpen van Luc Donckerwolke

Skoda Octavia Mk1

De inmiddels 54-jarige Luc Donckerwolke ging als eind-twintiger aan de slag bij de Volkswagen Group als ontwerper na een kort debuut in de auto-ontwerpsector bij Peugeot. Binnen Volkswagen kwam zijn eerste grote wapenfeit bij Skoda, toen hij het ontwerp van de eerste moderne Octavia op zijn bordje kreeg. Donckerwolke zorgde voor een heel eigen koets voor de Tsjechische auto, die zijn basis deelde met onder anderen de Volkswagen Golf IV. Het strakke, maar betrekkelijk eenvoudige ontwerp paste goed bij het no-nonsense imago dat Skoda moest uitstralen, maar luidde tegelijkertijd een duidelijk moderner en sterker tijdperk voor het merk in. Met succes, want de Octavia zorgde voor een stevige herintrede van Skoda op de West-Europese markt.

Audi A2

Na de succesvolle periode bij Skoda, waarin hij ook de Fabia tekende, keerde Donckerwolke terug bij Audi. Daar had hij eerder in de jaren 90 zijn eerste stappen binnen het Volkswagen-concern gezet. Donckerwolke stond aan de wieg van meerdere Audi's, bijvoorbeeld ook de A4 Avant (B6), maar de A2 was toch wel de meest bijzondere. De compacte MPV deed bij zijn onthulling enorm veel stof opwaaien. Donckerwolke was erin geslaagd om een betrekkelijk saaie carrosserievorm toch opvallend te maken. De A2 werd geprezen om zijn innovatieve design en Donckerwolke had op bijzondere wijze zelfs stijlinvloeden van de net zo opvallende TT in een compleet andere auto weten toe te passen. De A2 was misschien wel iets té bijzonder voor de potentiële kopers, want er gingen geen al te sensationele aantallen van over de toonbank.

Lamborghini Murciélago

Van een Skoda Octavia via een Audi A2 naar een Lamborghini. Jawel, Donckerwolke had een stijgende lijn te pakken. Eind jaren 90 kwam hij al aan het hoofd te staan van de designafdeling van het door Audi overgenomen Italiaanse merk. Daar kon hij pas echt een jongensdroom waarmaken. Nadat hij de Diablo opfriste voor de laatste ronde (als VT) kwam Donckerwolke achter een leeg vel papier te zitten voor de Diablo-opvolger. Onder zijn leiding kwam de Murciélago tot stand en werd Lamborghini in één klap op volle kracht de 21e eeuw ingeleid. Op moderne wijze was de Murciélago bijna zo knettergek als de Countach, vooral ook dankzij de opvallende uitschuivende luchtinlaten op de C-stijlen. Onmiskenbaar een Lamborghini, maar wel eentje van de nieuwe stempel.

Bentley Flying Spur

Het exclusieve spul lag Donckerwolke wel en na een uitstap naar Seat, waar hij onder meer de Ibiza van 2008 tekende, kwam de inmiddels eind-veertiger in 2012 bij Bentley terecht. De eerste generatie van de Bentley Continental Flying Spur was bij velen niet echt lekker in de smaak gevallen met de wat onhandige combi van Continental-elementen en een enorme koets. Aan Donckerwolke de taak om de tweede generatie (die enkel nog Flying Spur heette) wat meer in balans te krijgen. Met succes. Nog altijd bleef de Flying Spur een opmerkelijke verschijning, maar de tweede oogde in elk geval al wat sierlijker en minder lomp dan zijn voorganger.

Hyundai Kona

Ten slotte is er dan Donckerwolkes tijd bij Hyundai. Net als bij de eerdere merken was het geen overdreven lange periode. De ontwerper kwam begin 2016 bij de Zuid-Koreanen terecht en is er nu, vier jaar later, dus weer weg. Toch waren het productieve jaren. Zo was hij verantwoordelijk voor de bijzondere Hyundai Palisade, de onlangs onthulde en al net zo bijzondere Prophecy Concept, maar ook de Genesis GV80, G80 en G90. Stuk voor stuk erg opvallende ontwerpen. Het voor ons meest relevante ontwerp is de Hyundai Kona. Daarmee sloeg Hyundai qua ontwerpvisie een behoorlijk alternatieve hoek in. Over smaak valt niet te twisten, maar het is opnieuw een erg opvallend ontwerp. Van de hand van Donckerwolke dus, van wie we vast nog wel meer gaan horen in de toekomst.