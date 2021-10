Vierseizoenenband alsmaar populairder

Het lijkt erop dat Nederland meer en meer de vierseizoenenband (of 'all seasons') in het hart sluit. KwikFit ziet het aandeel al jaren stijgen en vooral in de afgelopen vier jaar is het hard gegaan. Afgelopen augustus stond maar liefst 19 procent van de auto's die bij KwikFit langskwamen op all seasonbanden. Met 76,5 procent waren zomerbanden nog altijd veruit het breedst vertegenwoordigd. Opvallend is dat 4,5 procent van de auto's in augustus gewoon winterbanden eronder had. Dat is wel iets minder dan vorig jaar augustus, toen het bij 5,4 procent van de auto's het geval was.

Vier jaar geleden lag vooral het aandeel vierseizoenenbanden nog veel lager. Toen waren de all seasons nog slechts goed voor 7,2 procent aandeel. Weer vier jaar daarvoor, in 2013, was dat nog 3,3 procent. KwikFit noemt geen duidelijke reden voor het groeiende aandeel voor all seasonbanden. Wel is er dit jaar weer een voorzichtige daling in het aandeel winterbanden onder auto's te zien en dat zal verband houden. Steeds meer mensen stappen kennelijk liever over naar banden die niet gewisseld hoeven te worden als het seizoen voorbij is.

Populairste merken

Onder de vierseizoenenbanden is Vredestein bij KwikFit het populairste merk. Maar liefst 31,8 procent van de banden is van dat merk. Michelin staat op twee met 17,8 procent marktaandeel, gevolgd door Goodyear met 13,1 procent. Bij de zomerbanden komen andere merken naar voren. Continental is het populairst (22,2 procent), gevolgd door Michelin (17 procent) en Bridgestone (7,8 procent).

Welke all seasonband is het best? Daar komen meerdere zaken bij kijken. AutoWeek legt het je graag uit. We testen niet alleen vierseizoenenbanden, maar ook winter- en zomerbanden.