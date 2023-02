Vernieuwde Volkswagen Touareg gesnapt

In Nederland is de Volkswagen Touareg al sinds 2020 niet meer leverbaar, maar dat de auto in Nederland via de officiële kanalen niet meer te krijgen is betekent zéker niet dat het model niet meer bestaat. De in 2018 gepresenteerde huidige en al derde generatie van Volkswagen's grootste Europese SUV mag er elders in de wereld gewoon nog enkele jaren tegenaan en doet dat binnenkort in opgefriste vorm.

Dat de Volkswagen Touareg zo'n vijf jaar na zijn debuut een facelift krijgt, is niet heel verwonderlijk. Platformgenoten als de Bentley Bentayga en Audi Q7 zijn al eerder gemoderniseerd en de Q7 staat zelfs op het punt voor een tweede keer onder het mes te gaan. De Porsche Cayenne wordt spoedig optisch onder handen genomen en aan dat lot lijkt te Touareg niet te kunnen ontsnappen. De wijzigingen die Volkswagen op de Touareg doorvoert blijken prima aan het zicht te kunnen worden onttrokken met subtiel stickerwerk. De plakkers rond de koplampen weten helaas nog goed te verbergen wat er precies gaat veranderen. Momenteel loopt de grille van de Touareg optisch tot onder de koplampen door, al is de uitloper in feite een gesloten kunststof paneel. Mogelijk lopen de nieuwe koplampen straks omlaag door, al is het ook mogelijk dat Volkswagen straks juist wel de lamellen van de grille doortrekt tot onder de koplampen. De koplampen zelf lijken in ieder geval een nieuwe indeling te krijgen. Volkswagen past ogenschijnlijk het bumperwerk aan de voor- en achterzijde aan en ook de achterlichten worden waarschijnlijk op milde wijze vernieuwd. Reken verder op de komst van vernieuwde infotainment en veiligheidssystemen.

De Touareg is in Europa de grootste SUV van Volkswagen, maar elders in de wereld heeft het merk nog grotere jongens in de aanbieding. Zo levert Volkswagen in de Verenigde Staten de Atlas, een auto die in China weer Teramont heet en waarvan in beide markteneen platgeslagen 'coupéversie' heeft.