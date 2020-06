Vernieuwde Bentley Bentayga is los

Bentley heeft zojuist de gefacelifte Bentayga aan de wereld voorgesteld. De in 2015 aan de wereld voorgestelde SUV blaast dit jaar zijn vijfde kaarsje uit en dat betekent dat de bijgewerkte versie van de SUV geen moment te vroeg komt. Sterker nog, gezien het verkoopsucces van de SUV hadden we verwacht dat Bentley zijn op technisch vlak aan de Audi Q7 gerelateerde hoogpotige eerder zou moderniseren. Zeker als je je bedenkt dat Audi vorig jaar al een grondig gefacelifte variant van zijn Q7 presenteerde.

De uiterlijke wijzigingen zijn aan de voorzijde op het eerste gezicht niet wereldschokkend, maar ze zijn er wel degelijk. De Bentayga krijgt een nieuwe voorbumper waarin anders gevormde koelopeningen een plek hebben gekregen. Deze openingen lopen niet meer door in de voorschermen, maar lopen juist verder dan voorheen de bumper in. De extra ruimte die Bentley daarmee 'bovenin' heeft vrijgemaakt, wordt opgevuld door een sterke plooi die aansluit op de nieuwe, meere ovale koplampunits die voorzien zijn van led-matrixtechniek. Niet alleen zijn de reguliere kijkers nieuw, ook de kleine ronde verlichtingsunits die naast de koplampen zitten en waarin de dagrijverlichting en de richtingaanwijzers ondergebracht zijn, hebben de facelift niet onaangeraakt doorstaan. Op de vernieuwde Bentayga zijn deze kleinere verlichtingseenheden meer dan slechts 'een ringetje' die werd opgevuld door een in carrosseriekleur gespoten rond stukje kunststof. Vanaf nu zijn ze volledig ingevuld met ledtechniek. De motorkap loopt verder naar voren en dat heeft als gevolg dat de grille voortaan niet meer wordt omlijst door één groot stuk kunststof.

Aan de achterzijde van de SUV is het designteam van de Bentley enthousiaster te werk gegaan. De relatief kleine en vrij hoekige achterlichten, met de kenmerkende B-lichtsignatuur, worden vervangen voor compleet nieuwe units. De nieuwe achterlichten lijken met hun ovale vorm sterk op de exemplaren die Bentley achterop de Continental GT en Continental GT Convertible monteert. Een opvallend verschil: bij de lampen achterop de Bentayga is alleen de buitenste ring verlicht. Daarmee lijkt Bentley subtiel te knipogen naar de ringvormige verlichting voor de dagrijverlichting en de richtingaanwijzers die aan de voorkant de facelift juist niet hebben overleefd. Leuk detail: de EXP 9 F Concept, het controversiële studiemodel dat aan de Bentayga voorafging, had achterop een lichtsignatuur die sterk doet denken aan deze nieuwe set achterlichten.

Interieur

Ook het interieur wordt aangepast, zij het op detailniveau. Bentley geeft de Bentayga voortaan een volledig digitaal instrumentarium en een nieuw stuurwiel, maar daar houdt het niet bij op. De ronde ventilatieroosters bovenaan de middenconsole zijn vervangen door meer horizontale exemplaren. De lijken het centraal geplaatste analoge klokje enigszins te omarmen. Lager op de middenconsole zien we een nieuw en groter 10,9-inch display dat is gekoppeld aan het vernieuwde infotainmentsysteem. Fysieke knoppen om het systeem mee te bedienen, blijven gewoon aanwezig. Wel verhuizen ze een verdieping omlaag en zitten voortaan niet meer aan de linker- en rechterzijde van het display, maar boven de knoppen voor de klimaatregeling. Bentley geeft de Bentayga verder compleet nieuw meubilair. Alles voor een fijne zit. Het gebruiksgemak wordt onder meer vergroot met een standaard aanwezige inductielader. Ook zijn USB-C-poorten voortaan standaard van de partij.

Motoren

De vernieuwde Bentayga komt aanvankelijk alleen beschikbaar met de 550 pk en 770 Nm sterke 4,0-liter grote V8 met twee turbo's. Die ongewijzigde machine is gekoppeld aan een achttraps automaat. In 4,5 seconden dendert de Bentayga V8 naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 290 km/h. Wie voor een zuinigheidsrit gaat, moet volgens Bentley een gemiddeld verbruik van 13,3 l/100 kunnen scoren. De Bentayga Speed, met zijn een ruim 600 pk en 900 Nm sterke 6.0 W12 onder de kap volgt later, hetzelfde geldt voor de plug-in hybride, de Hybrid.

Succes

De Bentayga is voor Bentley een regelrecht schot in de roos gebleken. De Continental GT vorig jaar de best verkochte auto van het merk, maar ook nam de verkoop van de Bentayga met een nette 18 procent toe. In Nederland zijn sinds 2015 in totaal 71 exemplaren verkocht en dat maakt het model in ons land na de Continental de best verkochte Bentley sinds 1983. In 2017 had de Bentayga zijn beste jaar in Nederland, toen vonden 24 exemplaren een eigenaar. Vorig jaar werden 19 exemplaren verkocht en de verkoopteller over 2020 staat tot op heden op vijf stuks. Bentley is recent de mijlpaal van 20.000 geproduceerde exemplaren gepasseerd.