Dít is de vernieuwde Audi Q7

Na een kleine vier jaar vindt Audi het de hoogste tijd om een van zijn grootste SUV’s te faceliften, want de Q7 belandde op de bijwerktafel. Zie hier het resultaat: dit is de vernieuwde Audi Q7.

Audi pakte bij de Q7 zowel het koetswerk als de techniek aan. Kijken we naar het front, dan zien we een gewijzigde grille, een nieuwe bumperindeling bij de mistlampen met luchtinlaten en (optionele) Matrix ledlampen met lasersysteem. Aan de achterkant valt meteen de chromen strip tussen de beide achterlichten op. Ook daar werd de bumper verder aangepakt en krijgen de achterlichten door de nieuwe verbindende streep een gewijzigde vorm. Uiteraard is het S-line exterieurpakket optioneel, standaard is de Audi voorzien van 19-inch wielen.

Om de offroadkwaliteiten van de auto wat extra naar voren te schuiven, levert Audi de Q7 voortaan met optionele geëlektrificeerde actieve stabilisatie die de koets meer in balans moet houden. Daarnaast komt vierwielbesturing ook op de optielijst te staan. Dat is echter niet het grootste technische nieuws: alle Q7’s krijgen voortaan een elektrische steuntje in de rug, want ze worden standaard als mildhybride geleverd. Het 48V-systeem met een 8 kW elektromotor zou voor een brandstofbesparing van 0,7 liter op de 100 kilometer moeten zorgen. De Audi rijdt met dit systeem tot 22 km/h elektrisch voordat de brandstofmotor aanspringt.

Binnenin is is er veel veranderd in de Q7, maar we herkennen de indeling onmiddellijk uit onder meer de Q8 en A6. Er zijn voortaan drie beeldschermen: eentje achter het stuurwiel en twee boven elkaar in de middenconsole. Vanzelfsprekend vinden de nieuwste MMI-multimediatechnieken zijn weg naar de Q7.

Toen Audi de Q7 in 2005 presenteerde was het model de enige SUV van de fabrikant uit Ingolstadt. Veertien jaar later ziet het gamma van Audi er heel anders uit en heeft het merk in bijna elk segment wel een of meerdere opgehoogde versies. De Q7 was tot voor kort de grootste, maar sinds de komst van de Q8 moet hij deze positie delen. Met deze vernieuwde versie hoopt Audi meer klanten voor de luxe SUV te winnen, want kijken we alleen al naar ons land dan zakte de verkoop, met uitzondering van 2016, in van enkele honderden stuks naar tachtig exemplaren in 2018. Dit jaar zijn er tot dusver nog maar acht stuks op kenteken gezet.

Vanaf zijn Nederlandse marktintroductie is de Q7 leverbaar met twee diesels, later volgen een benzinevariant én een plug-in hybride. De prijzen voor onze markt volgen in een later stadium.