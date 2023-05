Morgen is het zover. Dan onthult Volkswagen eindelijk de vrij stevig gefacelifte Touareg. Voordat het zover is, slingert het naar goed gebruik nog even een teaser de wereld in. Hoewel, teaser … dit is hem gewoon!

Volkswagen werkt aan een stevige facelift voor de huidige Touareg, waarvan de huidige generatie in 2018 werd gepresenteerd. Voor Nederland is deze facelift zo belangrijk als nieuws over een Touareg maar kan zijn, omdat de vernieuwing de terugkeer van het wat opmerkelijke topmodel in ons land betekent.

Een dag voor de presentatie van de herziene Touareg krijgen we van Volkswagen via Twitter een soort teaservideo voorgeschoteld, al verkent dit beeld wel de grenzen van wat je nog een teaser kunt noemen. Op de hierboven geplaatste ‘screenshots’ zien we de vernieuwde Volkswagen Touareg immers gewoon in vol ornaat, zij het nog wat donker.

Wat valt er dan op? De hele neus gaat op de schop, maar niet op een radicale manier. De in het midden flink hogere combinatie van koplampen en grille krijgt een wat andere vorm en invulling, niet in de laatste plaats door de komst van de IQ-led-matrixkoplampen en doorlopende lichtbalk die we al van andere Volkswagens kennen. Onder die grille begint vrijwel direct een nieuw hekwerk, al is dat grotendeels nep en voorzien van opvallende horizontale én verticale spijlen.

Verlicht logo

Aan de achterkant verschijnt eveneens een lichtbalk, want dat is immers wat de dictator die mode heet de autowereld momenteel oplegt. Toch is deze lichtbalk vooralsnog uniek, omdat Volkswagen naar ons weten het eerste merk is dat het aandurft om in Europa een verlicht logo te voeren. Dat mag, ontdekten we vorig jaar, mits dat embleem zich ‘binnen het oppervlak van de verlichting’ bevindt. Dat lijkt bij de Touareg het geval, aangezien het logo in het verlengde van de lichtbalk is geplaatst. Het is daarmee wat lager gepositioneerd dan het oude, onverlichte beeldmerk. Aan de vorm van de buitenste delen van de lichtunits lijkt niet zoveel te veranderen. Ook de ‘kentekenplaat-luifel’, die er direct onder is geplaatst, overleeft de facelift. Zelfs de achterbumper van de Volkswagen Touareg lijkt er zonder veel kleerscheuren vanaf te komen. Hier was al één doorlopende rode streep te vinden, zij het in reflectorvorm.

Vreemde positie

De Volkswagen Touareg is een wat vreemd model, omdat dit de enige grote SUV met premium-aspiraties van een ‘mainstream’ automerk is. Het is dus geen directe concurrent voor de Kia Sorento en de hier niet leverbare Telluride, of bijvoorbeeld de Toyota Highlander, maar een veel duurder model dat de strijd aan gaat met onder meer de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE. Dat is nogal ongebruikelijk, temeer aangezien de Volkswagen Group met de Audi Q7 al zo’n model in huis heeft. Als klap op de vuurpijl wordt de Touareg voornamelijk in Europa gevoerd en dus niet in Noord-Amerika en China. Daar en in veel andere landen staat een ander model klaar, dat afhankelijk van de regio Atlas of Teramont heet. Die auto is groter, ruimer én goedkoper dan de Touareg.

Volkswagen zet op 24 mei, morgen dus, het licht aan in de ruimte waar de gewijzigde Touareg staat.