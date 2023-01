Tweede facelift op komst voor Audi Q7

De huidige generatie Audi Q7 draait mee sinds 2015 en is inmiddels dus acht jaar oud. In 2020 werd Audi's grootste SUV al eens vrij ingrijpend gefacelift, maar tijd voor vervanging is het nog niet. Audi's concurrent van auto's als de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE lijkt namelijk voor een tweede keer opgefrist te worden.

Het is deze maand acht jaar geleden dat de huidige generatie van de Audi Q7 debuteerde tijdens de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit. In die acht jaar is de Audi Q7 al eens grondig vernieuwd, maar het blijft niet bij één facelift. Op deze foto's is namelijk een ingepakte Audi Q7 te zien die erop wijst dat Audi nog een opfrisbeurt voor zijn grootste SUV in petto heeft.

Zo vergaand als in 2020 lijkt de Audi Q7 straks niet vernieuwd te worden. Toen kreeg de SUV compleet nieuwe koplampen, een nieuwe grille en een nieuwe bilpartij aangemeten met achterlichten die vanaf dat moment doorklieft werden door een chroomstrip. Daar bleef het niet bij, Audi gaf de Q7 namelijk ook een compleet nieuw interieur. Het nu gesnapte testexemplaar heeft nieuwe koplampen, die niet alleen een andere indeling hebben, maar ook anders zijn gevormd. Ook zien we een grille met gaaswerk dat we nog niet eerder op de SUV hebben gezien. Daarbij lijkt de helaas nog behoorlijk afgeplakte voorbumper nieuw voor de Q7. Aan de achterzijde ontkomt de Audi Q7 ook niet aan het penseel der vernieuwing. Zo krijgen de achterlichten van de Audi Q7 een nieuwe lichtsignatuur, al lijken de lichtunits zelf hun vorm te behouden.

Audi introduceert vanaf 2026 alleen nog nieuwe modellen met elektrische aandrijflijnen en dus is de huidige generatie Audi Q7 de allerlaatste die nog met verbrandingsmotoren geleverd kan worden. Uiteindelijk draagt de Q7 waarschijnlijk het stokje over aan een elektrische SUV die zomaar eens Q7 e-tron zou kunnen gaan heten. Sinds kort is er immers al een Q8 e-tron.