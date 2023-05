Volkswagen Touareg vernieuwd en klaar voor Nederland

De grootste SUV die Volkswagen in Europe levert krijgt een facelift. We hebben het dan natuurlijk over de Volkswagen Touareg. De Touareg krijgt een nieuw front, een vernieuwde achterzijde én keert ook weer terug naar Nederland.

De huidige generatie Volkswagen Touareg draait mee sinds 2018 en is zojuist in opgefriste vorm van de snijtafel geklauterd. De SUV is in Nederland al sinds 2020 niet meer leverbaar, maar tóch is de facelift die de Touareg ondergaat een relevant. De opgefriste Volkswagen Touareg zal namelijk wél weer in ons land geleverd worden. Wat heeft de opfrisbeurt allemaal om het lijf?

Best wat! Vooral op het gebied van verlichting blijft er maar weinig ij het oude. Het bovenste deel van de koplampunits blijft op zijn plek, maar krijgt een volledig nieuwe invulling compleet met drie L-vormige delen. De led-dagrijverlichting die voorheen in een horizontaal deel direct onder de koplampen zat verdwijnt in zekere zin. NIet langer zien we hier een vijftal ledpuntjes. Voortaan bestaat de led-dagrijverlichting uit een horizontale streep die de gehele breedte van de grille beslaat en die enkel optisch wordt onderbroken door het Volkswagen-logo. De grille zelf loopt voortaan optisch door onder de koplampunits, al vind je hier vooral dicht zwart kunststof. Ook de vorm van de grille is anders dan voorheen.

Ook de achterzijde van de Volkswagen Touareg ontspringt de dans van de optisch met elkaar verbonden lichtunits niet. De twee 'losse' achterlichten worden vervangen door anders gevormde exemplaren met - net als de koplampen - een lichtsignatuur die uit drie L-vormen bestaat. De achterlichten lopen naar het midden toe taps toe en lopen uiteindelijk optisch in elkaar over. Tussen de achterlichten vinden we een rode strook met een ledstrip én een verlicht Volkswagen-logo. Verder brengt Volkswagen nieuwe bumpers naar zowel de R-Line- als Elegance-uitvoeringen en de in Europa grootste SUV van Volkswagen profiteert van de komst van nieuwe wielen.

Interieur

De Touareg krijgt geen volledig nieuw interieur. Wel slijpt Volkswagen de boel op detail bij. Achter het stuurwiel zit een 12-inch digitaal instrumentarium en centraal op het dashboard vinden we een scherm met een diagonaal van 15 inch. De software is herzien, Volkswagen voegt USB-C-aansluitingen toe en her en der vind je anders afgewerkte delen.

Plug-in hybride spieren

Volkswagen levert de Volkswagen Touareg onder meer als plug-in hybride Touareg R eHybrid. Die R-versie heeft een 340 pk sterke 3.0 V6 TSI die bijval krijgt van een 136 pk sterke elektromotor. Zijn systeemvermogen: 462 pk en 700 Nm. Natuurlijk zijn er op de internationale lijsten meer aandrijflijnen te vinden. Zo komt de SUV ook beschikbaar met een 3.0 V6-zonder-plug-in-hardware en met een 3.0 V6 TDI. De V8 TDI keert niet meer terug.

Uitgebreide informatie voor de Nederlandse markt volgt.

Niet de grootste

De Touareg mag in Europa dan wel de grootste SUV van Volkswagen zijn, elders in de wereld heeft het merk nog grotere jongens in de aanbieding. Zo verkoopt Volkswagen in de Verenigde Staten de Atlas, die in China weer Teramont heet en waarvan in beide markten een platgeslagen 'coupéversie' bestaat. De Atlas staat op het goedkopere MQB-platform en is ondanks dat hij groter is dan de Touareg onder dat model gepositioneerd.

Dit bericht wordt aangevuld.