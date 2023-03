Vernieuwde Hyundai Sonata is uitgesproken sedan

Ruim twintig jaar leverde Hyundai de Sonata in Nederland, maar inmiddels is het model al 13 jaar niet meer op de Nederlandse prijslijsten te vinden. Elders in de wereld bestaat de Sonata nog wel. En hoe. De huidige generatie van de ooit vrij ingetogen sedan is al een opvallende verschijning, maar het vernieuwde model doet daar nog een flinke designschep bovenop.

Hyundai is in rap tempo zijn modellen aan het vernieuwen. Op auto's als de hier niet leverbare Staria en de hier wél bekende nieuwe Hyundai Kona introduceerde Hyundai een nieuwe designtaal, compleet met een horizontale strook led-dagrijverlichting, scherpe hoeken en gedurfde vouwen. De Hyundai Elantra en Accent werden niet lang geleden op extravagante wijze verpakt en nu voert Hyundai een facelift door op de inmiddels vier jaar oude Sonata. Je raad het al: ook die auto is nu een behoorlijk uitgesproken verschijning.

De gefacelifte Hyndai Sonata heeft nu net als een groot deel van zijn zustermodellen een snuit met daarin over twee lagen verdeelde verlichting en dus moeten de meer gebruikelijke enkele koplampunits van het origineel het veld ruimen. Over de gehele breedte van het front zien we een strook ledverlichting. De daadwerkelijke koplampen zitten er een verdieping onder en zijn in een min of meer rechthoekige module ondergebracht. Ook aan de achterzijde is er het nodige vernieuwd. Zo zijn de achterlichten net als eerder met elkaar verbonden, maar wel op geheel andere wijze. Het deel van de achterlichten dat zich buiten de achterklep bevindt behoudt z'n vorm, maar er is aanzienlijk minder van 'verlichting'. De randen zijn nu immers van niet-transparant kunststof. Hyundai introduceert verder een nieuwe achterbumper op de Sonata en brengt nieuw lichtmetaal naar het model. Maar we zijn er nog niet.

Alsof bovenstaande nog niet genoeg is, krijgt de Hyundai Sonata ook nog eens een volledig nieuw dashboard. Het traditionele overkapte instrumentarium met ernaast een los infotainmentscherm is vervangen voor een paneel zonder overkapping waarin de schermen samen zijn ondergebracht. Ook het lagere deel van het dashboard is volledig nieuw en zelfs de middentunnel tussen de voorstoelen is volledig gewijzigd. De deurpanelen zijn dan weer niet gewijzigd. Er moet blijkbaar ergens een grens getrokken worden.

West-Europa

De vernieuwde Hyundai Sonata komt natuurlijk niet naar Europa. De Sonata-lijn kwam hier in 2010 tot een eind toen Hyundai de voor Europa ontwikkelde i40 als vervanger introduceerde. Die i40 bestaat trouwens ook niet meer, al in 2017 werd het model uit het Nederlandse leveringsgamma geknipt. Verspreid over meerdere generaties was de Sonata in ruim twintig jaar goed voor zo'n 5.300 in Nederland geleverde exemplaren. Opvolger i40 schopte het tot zo'n 4.300 Nederlandse leveringen.