Nieuwe Hyundai Sonata ook met zonnecellen

Van de in maart dit jaar gepresenteerde nieuwe Sonata is nu ook een hybrideversie beschikbaar. De sedan krijgt zelfs zonnecellen op zijn dak.

De nieuwe, achtste generatie van de Sonata die Hyundai in maart dit jaar aan de wereld voorstelde, is nu ook in een efficiënte hybridesmaak beschikbaar. Het is overigens niet de eerste keer dat Hyundai een geëlektrificeerde versie van de Sonata voert. Zo was van de zesde generatie Sonata al een hybrideversie leverbaar. Van de vorige Sonata stond zelfs een plug-in op de bestellijst.

Terug naar deze nieuwe Sonata Hybrid. De net geen vijf meter lange sedan heeft een kleine spoiler bovenop z'n achterste en staat op speciaal lichtmetaal, maar belangrijker is natuurlijk de techniek waarmee deze Sonata Hybrid zich van zijn reguliere broeders en zusters onderscheidt. Onder de motorkap houdt zich een 152 pk sterke 2.0 GDI schuil, een motor die bijstand krijgt van een 52 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt uit op 195 pk.

Schakelen gaat met een zestraps automaat, maar dat is er niet zomaar een. Volgens Hyundai is het zijn eerste transmissie die is uitgerust met Active Shift Control-techniek. Het stukje software zit verborgen in de Hybrid Control-eenheid. Deze past de rotatiesnelheden van de elektromotor en de transmissie op elkaar aan. Het resultaat: schakeltijden die 30 procent korter zijn dan bij een conventionele automaat.

Daarnaast krijgt de Sonata Hybrid zoals gezegd een reeks zonnecellen op zijn dak. Volgens Hyundai leveren deze units onder optimale omstandigheden (dagelijks zes uur vol in de zon) jaarlijks tot 1.300 gratis kilometers op. Het gemiddeld verbruik zou op zo'n 5 l/100 km moeten liggen.

De Sonata neemt het in de Verenigde Staten op tegen populaire Aziaten als de Toyota Camry en de Honda Accord. Hyundai verkoopt er jaarlijks grofweg 200.000 exemplaren van de Sonata. Honda's Accord is met zo'n 350.000 exemplaren nog populairder en de Camry schopt het zelfs tot ruim 390.000 stuks. Net als de reguliere Sonata komt deze auto vooralsnog niet naar Nederland.