Hyundai Sonata (1996) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Ah, de Hyundai Sonata. Echt zo’n auto uit de tijd waarin Hyundai nog op zoek was naar het plekje op de markt dat het uiteindelijk ontegenzeggelijk gevonden heeft. Daar was echter wel een zeer uitgebreide facelift van de tweede Sonata voor nodig.

De Sonata waar het vandaag om gaat, staat in Nederland te boek als de tweede generatie van dit model. Internationaal is het echter de derde, want de auto die bij ons Stellar heette was stiekem ook al een Sonata. Een latere editie van het model werd overigens ook al eens in deze rubriek op het podium gehesen.

De tweede Sonata kwam in 1993 op de markt. Het was een keurig nette sedan zonder al teveel opvallende designkenmerken en typisch een kind van de (vroege) jaren negentig. Een afgeronde koets, brede koplampen, een bescheiden grille horizontale achterlichten bepaalden het conservatieve beeld. Als we een opvallend designdetail moeten aanwijzen, dan is het de ietwat eigenwijs gevormde balk die de achterlichten optisch met elkaar verbindt.



In 1996 krijgt deze Sonata een aanzienlijk markanter voorkomen. Het complete front wordt vernieuwd. Voorschermen, motorkap, voorbumper en lichtunits worden vervangen door nog ronder gevormde exemplaren. In een poging een eigen gezicht te creëren, voorzien de Koreanen hun grote middenklasser van lichtunits met opvallende, ronde uitlopers aan de binnenkant. Het resultaat lijkt een afgezwakte versie van de latere faceliftversie van de Hyundai Coupé, die met z'n tien (!) aparte lichtunits aan de voorkant nog opvallender oogt. Het is zonder meer herkenbaar, maar valt niet bij iedereen in de smaak.

Ook de achterzijde wordt in ’96 compleet vernieuwd. De horizontale lichtbalk wordt vervangen door driehoekige achterlichtunits die nu volledig naast de klep zijn geplaatst. Een logisch gevolg is dat ook hier al het omliggende plaatwerk een andere vorm krijgt, van de achterschermen tot de bumper. Een ingrijpende vernieuwingsronde, maar is het resultaat de moeite waard?