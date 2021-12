Vernieuwde Ford Fiesta vanaf €20.390

Ford heeft de gefacelifte Fiesta op de Nederlandse prijslijst gezet. De vernieuwde Ford Fiesta heeft een vanafprijs van €20.390 en is in meer smaken dan ooit te bestellen.

De medio september aan de wereld voorgestelde vernieuwde Ford Fiesta onderscheidt zich vooral op uiterlijk vlak van het eind 2016 gepresenteerde origineel. De Fiesta kreeg op Fords tekentafels een nieuwe neus aangemeten, compleet met nieuwe koplampen en een grotere grille. Ongeacht de gekozen uitvoering heb je nu standaard ledkoplampen en de uitvoeringen met Vignale-toevoeging hebben net als de voorheen ST en nu ST-X geheten 200 pk sterke sportieve topversie van de Fiesta onder meer een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium. Ford bracht in 2020 al motoren met mild-hybride techniek naar de Fiesta en derhalve bracht de facelift op motorisch vlak weinig nieuws. Wel zijn de uitvoeringen waarin Ford de Fiesta levert herzien.

De vanafprijs van de Ford Fiesta bedraagt €20.390. Voor dat bedrag rijd je de Fiesta met 75 pk sterke 1.1 benzinemotor en handgeschakelde vijfbak, uitgevoerd als Connected. Dat is de enige uitvoering in combinatie waarmee je die turboloze benzinemotor in de Fiesta kunt krijgen. Een stap daarboven staat namelijk direct de 100 pk sterke 1.0 Ecoboost-benzinemotor met handgeschakelde zesbak. Hij is er als Connected en Titanium en kost dan achtereenvolgens €21.275 en €22.575. De enige andere conventionele benzineversie is direct een dikke. De voorheen ST geheten sportieve topversie heet voortaan - net als de topversie van de Puma - ST-X en kost €34.975.

Hybride

Zijn dat dan de enige motoren waarmee Ford de vernieuwde Fiesta levert? Welnee. Net als voorheen is er ook een 125 pk sterke variant van de 1.0 Ecoboost-driecilinder, een blok dat altijd wordt bijgestaan door een 48v-systeem. De 125 pk sterke 1.0 Ecoboost is dus altijd voorzien van mild-hybride techniek en wordt door Ford 1.0 Ecoboost Hybrid genoemd. Die machine valt te koppelen aan een handgeschakelde zesbak, maar is ook met een zeventraps automaat met dubbele koppeling te krijgen. Ford schrapt voor de Ecoboost Hybrid echter de Connected-uitvoering en dus begint de prijslijst van deze motorversie nu met de Titanium-uitvoering. Voor de 1.0 Ecoboost Hybrid Titanium met handbak vraagt Ford een bedrag van €23.385. Voor dezelfde versie met automaat ben je €25.535 kwijt.

Ook de overige uitvoeringen zijn net even anders dan je gewend bent. Boven de Titanium staat net als voorheen weer de Titanium X, ST-Line, ST-Line X en Active X. De losse Vignale-uitvoering komt te vervallen, in plaats daarvan kun je voor een meerprijs van €1.475 'Vignale-versies' maken van de Titanium, ST-Line en Active. Ten opzichte van de Titanium X en Active X hebben deze in die gevallen Titanium Vignale, ST-Line Vignale en Active Vignale geheten versies onder meer het 12,3 inch grote digitale instrumentarium, 17-inch (Titanium) of 18-inch (ST-Line en Active) lichtmetaal, bekleding met suède-inzetstukken, speciale instaplijsten, een verwarmbare voorruit, verlichte spiegeltjes in de zonnekleppen, een verwarmbaar stuurwiel, verwarmbare voorstoelen en speciale vloermatten voor en achter. Deze Vignale-versies zijn er alleen in combinatie met de zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Prijslijst Ford Fiesta

Ben je de draad kwijt of simpelweg op jacht naar de prijzen van alle uitvoeringen? Bekijk dan hieronder de prijslijst van de vernieuwde Ford Fiesta.

Motorversie Transmissie Uitvoering Vanafprijs 1.1 75 pk Handbak, 5 versnellingen Connected € 20.390 1.0 Ecoboost 100 pk Handbak, 6 versnellingen Connected € 21.275 1.0 Ecoboost 100 pk Handbak, 6 versnellingen Titanium € 22.575 1.5 Ecoboost 200 pk Handbak, 6 versnellingen ST-X (voorheen: ST) € 34.975 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Handbak, 6 versnellingen Titanium € 22.385 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling Titanium € 25.535 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Handbak, 6 versnellingen Titanium X € 24.610 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling Titanium X € 26.760 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling Titanium Vignale € 28.235 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Handbak, 6 versnellingen ST-Line € 24.685 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling ST-Line € 26.835 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Handbak, 6 versnellingen ST-Line X € 25.910 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling ST-Line X € 28.060 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling ST-Line Vignale € 29.535 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Handbak, 6 versnellingen Active X € 25.910 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling Active X € 28.060 1.0 Ecoboost Hybrid 125 pk Automaat, 7 versn. dubbele koppeling Active Vignale € 29.535

De gefacelifte Ford Fiesta is per direct te bestellen. De eerste exemplaren zijn vanaf februari bij de Ford-dealers te vinden.