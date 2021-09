Ford Fiesta krijgt facelift

Nieuwe neus

Led of Matrix-led

Digitaal instrumentarium

De Ford Fiesta van de huidige generatie werd eind 2016 voorgesteld. De auto verscheen een jaar later op de markt en was met zijn uiterlijk overduidelijk een evolutie van zijn voorganger. De basisopzet van de relatief hoge carrosserie mocht bijvoorbeeld blijven, inclusief de opvallend grote en vlak liggende voorruit.

Oude Focus

Bij de facelift verandert er aan die structuur uiteraard niets, maar zien we op detailniveau wel vrij significant nieuws. Het meest in het oog springend op dat vlak is ongetwijfeld de neus, waarin Ford andere koplampen monteert. Het deel van de lamp dat eerder een hap uit de motorkap nam, wordt nu door die kap strak afgesneden. Als gevolg daarvan heeft de compacte Ford een wat serieuzere blik, die ons doet denken aan de vorige Ford Focus. De grille is groter en bevat nu ook het Ford-logo, dat eerder – en bij veel andere Fords- boven de grille was geplaatst.

Net als bij onder meer de directe concurrenten van de Volkswagen Group zijn led-koplampen vanaf nu standaard. Optioneel is matrix-led-techniek (op de foto's), met grootlicht dat automatisch om tegenliggers heen schijnt. De achterzijde bleef nagenoeg helemaal de oude, al zijn de optionele led-achterlichten iets donkerder.

Wielen en kleuren

Net als voorheen, maar iets anders ingevuld, is er veel onderscheid tussen verschillende uitvoeringen. Instapversie Trend (helaas niet op de foto's), sportieveling ST-Line (wit) en de ‘stoere’ Active (blauw) onderscheiden zich met unieke grilles, kleuren en andere ex- en interieurdetails. In totaal zijn er maar liefst zeven nieuwe wieldesigns en twee dito exterieurkleuren beschikbaar, plus het van de Puma ST bekende Mean Green voor de ST.

Kiezen voor mild-hybrid

Die ST krijgt er bovendien 30 Nm koppel bij, voor een totaal van 320 Nm. Voor de rest is het motorenaanbod grotendeels bekend, maar dat komt vooral doordat de Fiesta in 2020 al kennismaakte met Mild Hybrid-techniek. De 1.0 EcoBoost Hybrid, zoals deze 48V-versie heet, levert 125 pk en is met een opgegeven verbruik van dik 1 op 20 net even zuiniger dan de 125 pk sterke 1.0 zonder Mild Hybrid-hulp. Juist: je kunt (in ieder geval wereldwijd) kiezen. De reguliere benzinevariant is er net als voorheen ook met 100 pk, maar alleen in combinatie met de Connected en Titanium smaken en alleen met handbak. Alle uitvoeringen daarboven hebben in Nederland de 125 pk sterke mild hybride aandrijflijn. die zowel met handbak als met de nieuwe automaat is te krijgen.

155 pk

Wie 125 pk te weinig, maar een ST wat te veel van het goede vindt, kan voor het eerst kiezen voor een 1.0 EcoBoost ‘Hybrid’ met 155 pk. Het van de Puma bekende blokje is altijd gekoppeld aan een handbak, terwijl je de 125 pk-versie ook met een zeventraps automaat met dubbele koppeling kunt krijgen. Dan het slechte nieuws: deze komt niet naar Nederland.

Tweede scherm

De Fiesta houdt zijn als optie leverbare Sync3-infotainmentsysteem, maar maakt wel voor het eerst kennis met een 12,3-inch digitaal instrumentarium. Ford voert wat kleine aanpassingen door aan het aanbod veiligheidssystemen. Zo geeft de auto nu een waarschuwing als er een inrijdverbod-bord wordt genegeerd.

Prijzen en exacte specificaties van de verschillende uitvoeringen worden in een later stadium bekendgemaakt.