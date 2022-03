Verlengde BMW X5 nu officieel

BMW heeft nu zelf het doek getrokken van de X5 L. Dat is de verlengde versie van de BMW X5 die met name zijn achterpassagiers op ruimtelijk vlak verwent.

Eerlijk is eerlijk: voor wie AutoWeek.nl geregeld bezoekt is de komst van de BMW X5 L ongetwijfeld geen verrassing meer. Al in december 2021 schotelden we je de eerste foto's voor van de X5-met-een-maatje meer en konden we je zelfs de afmetingen melden. De gemelde cijfers blijken te kloppen, BMW geeft de X5 L nu zelf vrij en meldt daarbij dat zijn wielbasis 13 centimeter langer is dan die van de reguliere X5.

Deze speciaal voor de Chinese markt ontwikkelde variant van de BMW X5 heeft 3,11 meter tussen de voor en achteras. Jawel, de X5 L heeft daarmee exact dezelfde wielbasis als de X7. In de lengte groeit de X5 L met 14 centimeter tot 5,06 meter. De X7 is met zijn wagenlengte van 5,15 meter nog wel iets groter, al is het lengteverschil klein. De verlengde BMW X5 is straks te koop als 30Li en als 40Li. De lange X5's hebben onder meer speciale stoelen achterin, een glazen panoramadak én een M-spoilerset die specifiek is afgestemd op de smaak van de Chinese consument en derhalve afwijkt van het hier bekende sportpakket.

BMW verkoopt de reguliere X5 al even in China. Daarvoor verscheept de fabrikant het model van het Amerikaanse Spartanburg naar China. Deze nieuwe X5 L rolt vanaf april van de band bij de joint-venture die BMW in China met Brilliance heeft. Het is de eerste keer dat een X-model van BMW in China het levenslicht ziet. De reguliere X5 staat overigens het punt om een facelift te ondergaan. Het is opvallend dat de Duitsers hebben besloten om de L-versie met de 'oude neus' te presenteren.