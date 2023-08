BMW X5 L: omdat men in China extra centimeters wil

De kans dat je achterin de BMW X5 met je knieën tegen de rugleuning van de voorstoelen zit, achten we bijzonder klein. Wil je écht languit achterin kunnen liggen? Dan moet je in Europa kiezen voor de in elk opzicht grotere BMW X7. Maar niet in China! Daar kan de consument namelijk in deze vernieuwde én verlengde BMW X5 stappen.

Kort geleden stelde BMW de nieuwe 5-serie en i5 in speciaal voor China bestemde verlengde vorm voor, en nu is ook de gefacelifte BMW X5 opgerekt. De BMW X5 zoals je die in Nederland kunt bestellen is met zijn wagenlengte van ruim 4,9 meter en wielbasis van 2,98 meter bepaald geen kleine jongen, maar deze nieuwe BMW X5 L is nog flink langer.

De wielbasis van deze vernieuwde BMW X5 L is met 3,11 meter namelijk 13 centimeter langer dan die van het origineel en is zelfs gelijk aan die van grote broer BMW X7. De BMW X7 blijft overigens langer. Die SUV strekt zich immers uit over een afstand van ruim 5,15 meter terwijl deze X5 L de 5,1 meter nog niet haalt. In tegenstelling tot de X7 heeft deze langere X5 dan ook geen derde zitrij en dat betekent dat alle extra centimeters geheel ten goede komen aan de beenruimte van de achterpassagiers. BMW heeft de achterportieren verlengd en schroeft speciaal voor de X5 L ontwikkelde zetels achterin het model.

De verlichte Iconic Glow-grille is in China standaard, evenals een glazen panoramadak. De X5 wordt in China leverbaar als xDrive30Li en als xDrive40Li. De xDrive30Li heeft een 258 pk en 400 Nm sterke viercilinder. De xDrive40Li heeft een 380 pk en 520 Nm krachtige zes-in-lijn. Beide motorversies zijn standaard als M Sport uitgevoerd, als optie is het M Sport Luxury-pakket beschikbaar dat meer verchroomde sierdelen naar de SUV's brengt.