BMW X5 L heeft wielbasis van X7

Uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek de eerste foto's opgedoken van de BMW X5 L, de verlengde versie van de X5 die tot op heden nog niet bestond.

Je zou denken dat de BMW X5 geen langere versie nodig heeft. Is de X5 je te klein, dan kun je immers uitwijken naar de X7. Ook in China bestaat die mogelijkheid. Toch heeft BMW in China tussen de X5 en de X7 een gaatje weten te wrikken, met een bijzonder resultaat als gevolg. De BMW X5 L heeft namelijk een gigantische wielbasis van 3,11 meter. Daarmee heeft hij 13 centimeter meer tussen de voor- en achteras dan de reeds bekende X5. Die wielbasis van 3,11 meter is bijzonder omdat die gelijk is aan die van de X7. Ook in de lengte neem de X5 L toe ten opzichte van de reguliere X5. De X5 L is 5,06 meter lang en dat maakt hem 14 centimeter langer dan zijn kortere broertje. De BMW X7 is met een wagenlengte van 5,15 meter nog wel groter, al is het lengteverschil met de X5 door de komst van de L-versie teruggebracht tot slechts 9 centimeter.

Ook met het bumperwerk van de op deze foto's zichtbare X5 L is bijzonder. De voorbumper lijkt op de versie die onderdeel is van BMW's optionele M Sportpakket, maar lijkt met zijn verticale ornamenten aan weerszijden ervan meer op die van de M50i. De huidige generatie X5 (G05) stamt uit 2018 en in november 2020 dook al eens een ingepakt testexemplaar op van de SUV. Of we met deze foto's van de verlengde X5 met nieuwe bumper ook direct de X5 'LCI' (Life Cycle Impulse) te pakken hebben? Het zou zomaar kunnen.