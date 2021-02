Verkoopcijfers januari 2021

Het zal niemand verbazen, maar ook open deuren moeten soms worden ingetrapt: de registratie van elektrische auto's is na een snikhete sauna eind 2020 in een ijskoud dompelbad geplonsd. Maar ook voor de registraties in het algemeen is januari een pieslauwe douche.

Januari trapt het onzekere jaar 2021 af met 35.193 nieuw geregistreerde personenauto's, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC, en dat is 20,04 procent minder dan dezelfde maand vorig jaar, toen we nog geen idee hadden welk onheil op ons pad zou komen. Laten we daar meteen aan toevoegen dat het erger lijkt dan het is, want de veranderingen in de bijtellingsregeling voor elektrische auto's hebben een registratiegolf aan het eind van vorig jaar veroorzaakt en die auto's missen we begin 2021 natuurlijk. Hoewel we de precieze opsplitsing in brandstoffen later verwachten, laten de cijfers tot en met zondag dat effect zonneklaar zien. Afgelopen maand was zo'n 2,5 procent van de registraties volledig elektrisch, december 2020 was dat 69 procent en over heel 2020 nog steeds 20,5 procent. Een flinke elektrische dip dus; de EV moet als nieuw verschijnsel even aan de supercharger.

De Volvo XC40 staat fier bovenaan en al is dat amper te danken aan de volledig elektrische versie, de plug-in hybride maakt wel bijna de helft van dat aantal uit. Ook de Kia Picanto is lekker bezig, waardoor hij de XC40 in de nek hijgt. Volkswagen mag dan flink inboeten ten opzichte van januari 2020, het merk is nog steeds nummer 1 in de statistieken, gevolgd door BMW en Skoda.

Goed, het jaar is nog pril, maar het begint kil. Hoe dan ook, er kan nog van alles gebeuren. Laten we hopen op een spoedig herstel en een zwoele lente.

Top-10 modellen januari

2021 2020 1 VOLVO XC40 1.036 530 2 KIA PICANTO 1.000 932 3 SKODA OCTAVIA 929 582 4 VW POLO 865 2.005 5 FORD FOCUS 842 1.384 6 FORD FIESTA 742 724 7 TOYOTA YARIS 710 506 8 PEUGEOT 208 703 554 9 KIA NIRO 690 944 10 VW T-ROC 677 760

Top-10 merken januari

2021 2020 1 VOLKSWAGEN 3.642 6.598 2 BMW 3.203 2.993 3 SKODA 2.514 1.967 4 KIA 2.433 2.894 5 PEUGEOT 2.280 2.974 6 VOLVO 2.270 2.082 7 FORD 2.265 2.490 8 TOYOTA 2.120 2.648 9 MERCEDES 1.681 1.653 10 OPEL 1.487 2.400

