In het nieuwe Meerjarenplan Instandhouding Infrastructuur 2025-2030 staan alle plannen opgesomd. Het goede nieuws: Rijkswaterstaat slaagt erin om steeds meer bruggen en viaducten te renoveren: 244 objecten worden in de komende drie jaar aangepakt.

Daarna ontstaat een acuut probleem. Voor 76 grote projecten die Rijkswaterstaat nu aan het voorbereiden is, is namelijk nog geen geld beschikbaar. In totaal is er 5 tot 8 miljard euro nodig.

Slechts het begin

‘We hebben een groot aantal projecten in voorbereiding waarvan na 2028 de schop in de grond gaat’, schrijft Rijkswaterstaat. ‘Om te waarborgen dat de verdere productieverhoging kan worden gerealiseerd is tijdige financiële besluitvorming een randvoorwaarde.’

Het tekort van 8 miljard euro is slechts het begin. Tot 2038 is er in totaal 34,5 miljard euro extra nodig voor het opknappen van alle infrastructuur. Hoogste ambtenaar Martin Wijnen spreekt van een gigantische uitdaging. "We kampen met schaarste aan materiaal, personeel, budget en ruimte. Ook verandert de bouwomgeving, met mondige burgers en strengere regels. Dit vraagt om duidelijke keuzes.”

Het groeiend aantal werkzaamheden aan wegen, bruggen en viaducten zorgt wel voor toenemende hinder voor automobilisten. Zo voert Rijkswaterstaat de rest van dit jaar nog op zeventien plekken grote werkzaamheden uit, die automobilisten zeker een uur extra reistijd opleveren.

Geen onomkeerbare verplichtingen

Voor nu zegt Rijkswaterstaat geen onomkeerbare verplichtingen aan te gaan voor de 76 projecten die het voor 2028 en verder aan het voorbereiden is. "Besluitvorming is aan het nieuwe kabinet.’’