Verkoop van nieuwe auto's blijft in Nederland op historisch laag niveau

Kia EV3
Lars Krijgsman

Brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging verwachten dat de Nederlandse automarkt in ieder geval tot en met 2026 op het lage niveau van dit jaar blijft. Ook staat de elektrificatie van het wagenpark onder druk.

In 2024 zijn er in Nederland 381.227 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er 3,1 procent meer dan in het jaar ervoor. Toch waren het er aanzienlijk minder (15 procent!) dan in bijvoorbeeld 2019. Toen werden in Nederland nog 446.114 nieuwe personenauto's gekentekend. Voor 2025 verwachten brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging weer een daling. Naar verwachting eindigt de registratieteller dit jaar op zo'n 367.000 nieuwe personenauto's. Dat zijn er zo'n 4 procent minder dan vorig jaar.

2026 wordt er voor de autobranche niet beter op. De prognose voor 2026 ligt namelijk nog onder die van dit jaar. RAI Vereniging en Bovag zetten voor volgend jaar in op 361.000 nieuwe personenauto's en 22.800 lichte bedrijfswagens. Daarmee blijft de markt op historisch laag niveau, zo concluderen ze. Aanhoudende politieke en economische onzekerheid, matige koopkrachtgroei en het voorzichtige consumentengedrag dat daaruit voortvloeit, zijn hier in ieder geval deels de oorzaak van.

Bovag en RAI Vereniging vrezen voor verdere stagnatie van de verkoop van elektrische auto's en plug-in hybrides, "[...] bijvoorbeeld door het harmoniseren van de bijtellingsregels op 22 procent vanaf 2026. Dit leidt naar verwachting tot een tijdelijke verschuiving richting plug-in hybrides (PHEV’s), terwijl de verkoop van volledig elektrische auto’s juist licht terug zal vallen", aldus Bovag.

