'Verheerlijking' asociaal weggedrag wordt strafbaar in België

Wie opnames van te hard rijden of andere verkeersovertredingen filmt en het verheerlijkt door e.e.a. op sociale media te plaatsen, kan in België straks waarschijnlijk rekenen op boetes, intrekking van het rijbewijs of zelfs een gevangenisstraf.

De Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet is helemaal klaar met mensen die opnames maken van zichzelf of anderen die verkeersregels openlijk aan hun laars lappen en er op sociale media de aandacht mee trekken. Er ligt een wetsontwerp op tafel dat daar boetes of andere nog heftigere sancties tegenover zet, zo meldt het Belgische GoCar op basis van berichtgeving van Franse media.

Gilkinet zegt niet te kunnen aanvaarden dat bestuurders de weg als circuit gebruiken en er vervolgens op sociale media over opscheppen. In het wetsvoorstel zou onder meer staan dat er boetes tot €1.000, intrekking van het rijbewijs en zelfs een gevangenisstraf van een maand tot een jaar gegeven kan worden voor iedereen die op sociale media beelden verspreidt van te hard rijden of van het anderszins overtreden van verkeersregels waarbij de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar wordt gebracht, of dit verheerlijkt. Het zou daarbij niet alleen gaan om beelden die geschoten zijn vanuit het perspectief van de bestuurder, maar ook om opnames die gemaakt zijn door passagiers of toeschouwers.

Belangrijk hierbij is dat de tekst in het wetsvoorstel zich puur zou richten op verheerlijking van strafbaar gedrag in het verkeer. Berichten waarin beelden worden getoond van strafbare gedrag in het verkeer om dit aan de kaak te stellen, zou niet beboet worden. Het Belgische verkeersveiligheidsinstituut VIAS zegt volgens Gocar blij te zijn met het wetsvoorstel.