Veilig Verkeer Nederland: 'Snelheidslimiet N-wegen moet omlaag'

Iedere dode in het verkeer is natuurlijk enorm betreurenswaardig, maar statistisch gezien gaat het in Nederland eigenlijk best goed met het aantal verkeersdoden. Uit cijfers van het CBS bleek dat vorig jaar 582 mensen in Nederland om het leven kwamen door een verkeersongeval. Dat is het laagste aantal verkeersdoden sinds 2015. Toch ziet VVN nog mogelijkheden om dat aantal verder omlaag te brengen. Daarvoor moeten hoge snelheden ingeperkt worden, te beginnen met de provinciale wegen. "Daar vallen veel klappen", aldus een woordvoerder van VVN. "25 procent van de verkeersdoden valt op een N-weg."

Een nieuwe maximumsnelheid voor N-wegen oppert VVN niet. Nu mag je op de meeste provinciale wegen 80 km/h rijden. Op sommige trajecten is 100 km/h toegestaan, waar je op andere plekken weer een maximumsnelheid van 70 km/h geldt. De roep om werk te maken van het veiliger maken van provinciale wegen is overigens niet bepaald nieuw: in 2019 pleitte de ANWB daar ook al voor.

Naast de lagere snelheid wil VVN dat het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer verder omlaag gaat. Ook het gebruik van mobiele telefoons moet strenger worden aangepakt. VVN richt zich overigens niet alleen op de automobilist. De organisatie pleit er ook voor dat alle mensen die ouder zijn dan 60 jaar op de fiets een fietshelm gaan dragen. Zij komen namelijk relatief vaak om het leven bij eenzijdige fietsongevallen, volgens de woordvoerder omdat ze "meer moeite hebben hun balans te bewaren.

Het is VVN niet helemaal duidelijk waar de huidige daling in het aantal verkeersdoden door komt. De organisatie benadrukt dat wegen en auto's de afgelopen jaren veiliger zijn geworden. Toch is er nog wel werk aan de winkel voor beleidsmakers als het aan VVN ligt.