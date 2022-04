Laagste aantal verkeersdoden sinds 2015

In 2021 zijn in Nederland 582 personen bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Dat zijn er nog altijd 582 te veel, maar wel minder dan in 2020 en tevens het laagste aantal sinds 2015. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijgeeft.

Vorig jaar vielen er 582 verkeersdoden te betreuren, 28 minder dan een jaar eerder. Dat komt neer op een daling van bijna 5 procent. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gehalveerd. In 2000 waren dat er immers nog 1.166. Opvallend is dat er een opvallende afname is van het aantal mannelijke verkeersdoden. In 2021 waren dat er 427, 26 minder dan een jaar eerder. Onder vrouwen waren in 2021 155 verkeersdoden, twee minder dan een jaar eerder.

Van de 582 verkeersdoden waren 207 fietsers en 175 inzittenden van een personenauto, waarvan 137 bestuurder en 38 passagier. Verder kwamen 52 motorrijders, 49 brommerrijders, 43 voetgangers en 32 bestuurders van een scootmobiel volgens het CBS om het leven in het verkeer. Het aantal verkeersdoden onder inzittenden van een personenauto lag vorig jaar 20 stuks lager, al vielen er in 2021 onder motor- en brommerrijders meer doden te betreuren. De helft van de verkeersdoden was 60 jaar of ouder. 60-plussers zijn volgens het CBS vaker betrokken bij een fietsongeval terwijl mensen jonger dan 60 eerder betrokken zijn bij een dodelijk auto-ongeluk.

Bij ruim de helft van de fatale ongevallen (326 stuks, 56 procent) vonden plaats door een botsing met een rijdend voertuig. Bij het resterende deel ging het om een eenzijdig verkeersongeval. In 26 procent van de gevallen betrof het een ongeval zonder botsing, denk aan een auto die over de kop sloeg. In de provincies Gelderland en Zuid-Holland vielen elk 94 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren en zijn daarmee de provincies met de meeste verkeersdoden. In Noord-Brabant vielen voor het eerst in zeven jaar niet de meeste dodelijke verkeersslachtoffers. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel nam het aantal verkeersdoden af.