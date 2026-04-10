Veel minder flitsboetes in 2025, maar meer staandehoudingen

In 2025 zijn fors minder flitsboetes verstuurd dan in 2024. Het aantal staandehoudingen nam wel toe, maar het totaal aantal uitgeschreven boetes kwam toch een stuk lager uit.

In 2025 werden er 589.281 beschikkingen opgesteld na een staandehouding, meldt het CJIB. In 2024 leverde zo’n staandehouding nog in 510.420 gevallen een boete op, dus daar is sprake van een duidelijke stijging. Toch nam het totaalaantal boetes juist fors af, namelijk van 7.913.692 in 2024 naar 7.570.861 in 2025. Het CJIB wijst voor die daling vooral naar de afname van het aantal snelheidsboetes met bijna een half miljoen. Rijden we dan massaal minder hard? Daar lijkt het niet op: de vervanging (en kennelijk tijdelijke uitschakeling) van apparatuur wordt door het incassobureau genoemd als belangrijke oorzaak.

Die 7,9 miljoen in 2024 was op zichzelf ook al een daling, want in 2023 werden er meer dan 8 miljoen boetes uitgeschreven.

Terwijl het aantal boetes voor snelheidsovertredingen afnam, werden er wel flink meer beschikkingen uitgedeeld voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Dat waren er 248.020, tegen 165.408 in 2024. Daarbij gaat het niet alleen over automobilisten, maar ook over fietsers. Ruim 73.000 van deze boetes zijn geregistreerd door de nieuwe focusflitsers, de rest kwam van staandehoudingen.

Wij danken Autoverzekering.nl voor de tip over dit nieuws, maar vonden de cijfers direct bij het CJIB.