VDL Nedcar heeft nieuwe directeur

Volgens VDL komt de internationale werkervaring van Van Soerland goed van pas bij de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers. Hij werkte onder meer in China, India, Taiwan en de Verenigde Staten. In zijn periode bij Philips en later bij chipmaker NXP kwam hij ook in contact met grote klanten uit de auto-industrie. Van Soerland, die sinds december 2019 directeur is van VDL-onderdeel MPC, zegt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat hij de autofabriek een toekomstperspectief kan geven. Overigens is zijn voorganger Paul van Vuuren niet uit de gratie geraakt bij VDL. Het bedrijf benadrukt dat hij de afgelopen drie jaar uitstekend werk heeft verricht.

VDL Nedcar zet nog tot en met 2023 de Mini Countryman en de BMW X1 in elkaar, maar daarna is het over en uit met de samenwerking met BMW. Ondertussen zit men bij VDL Nedcar niet stil. Onlangs stemden de Limburgse Staten in met de uitbreiding van de fabriek, waarvoor een deel van het bos rondom het huidige terrein moet worden gekapt. Daarnaast draagt de provincie bij aan de aanleg van een nieuwe rondweg, maar daarvoor moet VDL Nedcar tegen oktober 2022 zelf € 87 miljoen hebben geïnvesteerd en dient er dan zekerheid te zijn over een nieuwe opdrachtgever. Het aantal beschikbare arbeidsplaatsen moet daarmee naar zesduizend man stijgen. Momenteel zijn dat er, na het schrappen van 750 banen, zo'n vierduizend.