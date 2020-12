Uitbreiding VDL NedCar goedgekeurd door Limburgse Staten

Vandaag stemmen de Provinciale Staten van Limburg in met de uitbreiding van VDL NedCar in Born. Om een nieuwe fabriekshal te kunnen realiseren, mag een deel van het bos rondom het huidige terrein gekapt worden. Ook komt er een nieuwe rondweg, maar daarvoor moet VDL NedCar eerst aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het idee achter de vergroting van het bedrijfsterrein en de verbetering van de infrastructuur is dat VDL NedCar op die manier meer kans maakt op het aantrekken van een nieuwe klant. Vanavond stemmen de Provinciale Staten definitief over het voorstel, maar tijdens de Statenvergadering van vanmiddag bleek dat er al een meerderheid voor was. De Provincie Limburg gaat onder meer akkoord met de boskap en een extra bijdrage van €20 miljoen voor de aanleg van een nieuwe rondweg. In eerste instantie schatte men de kosten daarvan in op €42 miljoen, maar nu bleek dat het extra asfalt €74 miljoen gaat kosten. In totaal draagt de provincie nu €48,5 miljoen bij aan de rondweg, het resterende bedrag komt voor rekening van het Rijk en VDL NedCar zelf.

Aan de aanleg van de rondweg zijn echter wel voorwaarden verbonden, waar in oktober 2022 aan voldaan moet zijn. Volgens 1Limburg moet VDL NedCar tegen die tijd een bedrag van €87 miljoen hebben geïnvesteerd in het uitbreiden van de fabriek, daarnaast moet er dan zekerheid zijn over een nieuwe opdrachtgever die ervoor kan zorgen dat VDL 6.000 mensen aan het werk kan zetten. Dat zijn flink meer werknemers dan de 4.000 man die de autofabriek momenteel in dienst heeft. Voldoet VDL NedCar niet aan de gestelde randvoorwaarden? Dan gaat de aanleg van de rondweg ook niet door. Tot op heden heeft de autofabriek in Born nog geen nieuwe klant weten te strikken.