BMW stopt autoproductie bij VDL Nedcar

Er hangen donkere wolken boven de VDL Nedcar-fabriek in Born. BMW heeft aangegeven na 2023 de productie van de volgende X1 en de diverse Mini's elders onder te brengen. De volgende generatie van de Mini Countryman gaat, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, aan hun neus voorbij en dus houdt het op nadat de huidige Mini's zijn uitgefaseerd. Dat de nieuwe X1 niet in Born gebouwd zou gaan worden, werd eerder al bekend. Het complete vertrek van de BMW Group komt natuurlijk als een enorme klap. In juni gaf het bedrijf in gesprek met AutoWeek aan dat het nog sprak met BMW over de toekomst van de Mini-productie en dat het puur voor de zekerheid alvast ging kijken naar nieuwe potentiële opdrachtgevers. Dat laatste lijkt nu dus de enige overgebleven optie.

In een reactie aan 1Limburg laat de directeur van VDL Nedcar, Paul van Vuuren, weten dat dit nieuws 'heftig en zorgelijk' is. Tegelijk blijft het bedrijf wel moedig naar de toekomst kijken. Moederbedrijf VDL heeft de volledige steun toegezegd volgens Van Vuuren en inmiddels is een speciaal team op zoek naar nieuwe partijen die auto's willen bouwen in Born. Het zou daarbij vooral gaan om 'Aziatische startups', die elektrische auto's willen produceren in Europa. Volgens de directeur heerst er ondanks deze klap 'groot vertrouwen' dat er ook vanaf 2023 nog auto's gebouwd worden in Born. Voor de 5.000 werknemers van VDL Nedcar breekt helaas de zoveelste onzekere periode aan.

Politiek en vakbond FNV reageert

Ook de politiek heeft bij monde van minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes op het besluit van BMW gereageerd. “Dit is in de eerste plaats een harde klap voor de circa 5.000 medewerkers van VDL Nedcar in Born, voor hen breekt een periode van onzekerheid aan. Ook is dit een tegenslag voor de regionale economie van Limburg”, aldus Wiebes tegenover NU.nl. De minister voegt toe dat het kabinet “haar volle medewerking” zal geven in de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers, door onder meer ambassades en consulaten in te zetten, als ook het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Vakbond FNV vreest voor de banen bij VDL Nedcar en zegt er rekening mee te houden dat in 2023 het gros van de medewerkers op straat komt te staan. "Onze eerste zorg is nu de kalmte en rust te bewaren en bij Nedcar aan te dringen op intensivering van de zoektocht naar een nieuw model/opdrachtgever. VDL-Nedcar was al een tijdje bezig met het zoeken naar nieuwe opdrachtgevers en die zoektocht zal nu nog intensiever moeten gaan plaatsvinden", aldus Ron Peters, bestuurder van FNV-Metaal. Hij noemt het behalve een klap voor de werknemers ook een klap voor de regio.

AutoWeek is nog in afwachting van een officiële verklaring van BMW.