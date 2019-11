Vanafprijs BMW X3 xDrive30e bekend

Wie in de markt is voor een SUV met een plug-in hybride aandrijflijn én graag een forse nierengrille op het front van zijn auto heeft, hoeft voortaan niet meer voor een auto van het formaat X5 te gaan. BMW heeft een plug-in hybride variant van de X1, de xDrive25e, gepresenteerd maar die is nog niet op de markt. De plug-inversie van tussenmaatje X3 is nu in ieder geval al van een prijskaartje voorzien, maar komt pas in de eerste half jaar van volgend jaar op de markt.

AutoWeek kan melden dat BMW een bedrag van € 62.664 vraagt voor de X3 xDrive30e. Die plug-in hybride X3 is voorzien van een 183 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder die samenwerkt met een 109 pk sterke elektromotor, een exemplaar dat in de achttraps automaat is verwerkt. Het systeemvermogen bedraagt 292 pk en 420 Nm, goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 6,1 tellen. Doorsprinten doet de X3 xDrive30e tot een snelheid van 210 km/h is bereikt. De elektrische actieradius die dankzij het gedeeltelijk onder de achterbank gemonteerde accupakket met een capaciteit van 12 kWh (netto 10,8 kWh) behaald moet kunnen worden, ligt afhankelijk van de gekozen uitvoering op 51 tot 55 kilometer. In EV-modus bedraagt de topsnelheid 135 km/h. Het maximum trekgewicht van de X3 xDrive30e is vastgesteld op 2.000 kg.

De bagageruimte van de plug-in X3 is met 450 liter 100 liter kleiner dan die van de reguliere X3. Gooi de achterbank plat, en je kunt 1.500 liter aan spul meezeulen. X3's met alleen een benzine- of dieselmotor kunnen tot 1.600 liter opslokken.