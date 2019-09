In detail: BMW X1 xDrive25e plug-in

De X1 deelt z’n in de basis voorwielaangedreven UKL-platform met de 2-serie Active Tourer, dus zal het niemand verbazen dat de nieuwe hybride aandrijflijn veel overeenkomsten vertoont met die van de voormalige bijtellingsknaller 225xe.

Net als bij die auto wordt de benzine-basis gevormd door BMW’s bekende 1,5-liter grote driecilinder turbomotor, maar bij het elektrische deel van de aandrijflijn zijn er wat verschillen. Bij de half-elektrische X1 komt het totaalvermogen uit op 220 pk, bij een koppel van 385 Nm. Dat zorgt voor een sprint van 0 naar 100 in 7 tellen en een top van 192 km/h.

Interessanter is echter waartoe de auto elektrisch in staat is, want daar vinden we immers de attractie van deze uitvoering. Met een accupakket van 9,7 kWh komt de compacte elektrische premium-SUV volgens de redelijk realistische WLTP-meetmethode 50 km ver. De elektromotor stuurt z’n 95 pk en 165 Nm naar de achterwielen, wat in combinatie met de door de brandstofmotor aangedreven vooras het predicaat ‘xDrive’ verklaart.

De topsnelheid ligt in volledig elektrische modus op 135 km/h. Opladen is volgens BMW bij gebruik van een door het merk verstrekte wallbox in zo’n 3,5u achter de rug, via een laadopening die zich zoals gebruikelijk bij BMW op het linker voorscherm bevindt. Door het accupakket leveren plug-in-rijders iets bagageruimte in ten opzichte van reguliere X1’s, maar die verloren gegane ruimte bevindt zich onder de bodem van het laadruim. Met andere woorden: wie die vloer op z’n plek laat, merkt er niets van.

Het opgegeven verbruik komt overigens op 1,8 liter per 100 km, al is dat bij iedere plus-in volledig berust op aannames. De bijbehorende CO2-uitstoot ligt op niet meer dan 40 gram per km, waarmee X1 xDrive25e-rijders in theorie nog even recht hebben op 50 procent korting op de motorrijtuigenbelasting.