Tsjechië wil hoogste maximumsnelheid van Europa

Deze hadden we nog niet

37
Tsjechië Lamborghini snelweg
Jan Lemkes

In Nederland is het pas sinds kort weer mogelijk om op bepaalde stukjes overdag de 130 aan te tikken, maar in Tsjechië willen ze doodleuk de hoogste maximumsnelheid van Europa invoeren.

Jawel, de hoogste maximumsnelheid van Europa! Op de Duitse stukken Autobahn waar een wit bord met zwarte strepen staat, mag je immers zo hard je wilt en geldt er überhaupt geen maximum. In Tsjechië is en blijft dat wel het geval, maar wil men die maximumsnelheid op bepaalde plekken verhogen naar 150 km/h. dat is een flinke verhoging, want in Tsjechië mag je normaal gesproken maximaal 130 km/h.

De nieuwe maximumsnelheid, boven water gevist door De Telegraaf, gaat binnenkort bij wijze van proef in op een recht stuk van snelweg D3 tussen České Budějovice en Tábor. De borden op dit traject worden variabel en kunnen vanaf de herfst behalve de gangbare 130 km/h (of minder) 150 aangeven. De Tsjechische overheid spreekt van ‘het eerste’ traject waarvoor dit geldt, dus bij een geslaagde proef zullen er ongetwijfeld meer trajecten volgen.

Lezersreacties (37)

