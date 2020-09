Trump bekijkt elektrische pick-up Lordstown

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de tuin van zijn ambtswoning een blik geworpen op de Endurance, een volledig elektrische pick-up van Lordstown Motors. Trump is behoorlijk complimenteus over het bedrijf en de pick-up. Hij is vooral blij met de werkgelegenheid die Lordstown in het gelijknamige stadje in Ohio creëert.

Lordstown Motors heeft de fabriek van General Motors in Lordstown, een stad in de staat Ohio, eind 2019 overgenomen. Volgens het Witte Huis heeft president Trump er mede voor gezorgd dat GM de fabriek uiteindelijk heeft verkocht in plaats van gesloten, waardoor de 'honderden werknemers die door GM in de steek zijn gelaten' hun baan konden behouden. Bij nadere inspectie van de Lordstown Endurance in de tuin van het Witte Huis lijkt de president nog steeds positief. Deze herfst moeten de eerste exemplaren van de band rollen. Volgens Lordstown zijn er al 20.000 reserveringen binnen gekomen voor de Endurance.

Eerder zagen we deze volledig elektrische pick-up al vanbuiten en vanbinnen. Lordstown Motors lijkt een stuk serieuzer te zijn dan bijvoorbeeld Nikola, een andere start-up die de laatste tijd behoorlijk onder vuur heeft gelegen. De fabriek in Lordstown is met een vloeroppervlakte van zo'n 576.000 vierkante meter groot genoeg om massaproductie te kunnen faciliteren. Daarnaast heeft het bedrijf al de nodige presidentiële aandacht gekregen: vice-president Mike Pence was bij de lancering van de Endurance van de partij. Lordstown belooft voor de Endurance een vermogen van dik 600 pk, dat via vier elektromotoren op alle wielen wordt overgebracht. Het beoogde rijbereik is 250 mijl (402 km) en het maximale trekgewicht ligt op 3.400 kg.

In de VS moet de Endurance $ 52.500, omgerekend € 44.850, gaan kosten. Deze vanafprijs is hoger dan die van conventionele pick-ups, maar Lordstown belooft dat de Endurance op de lange termijn goedkoper is dankzij besparingen op onderhoud en brandstofkosten. Het lijkt al met al behoorlijk druk te gaan worden op het speelveld van elektrische pick-ups. Start-up Rivian presenteerde eind 2018 de R1T en Tesla werkt aan de veelbesproken Cybertruck. Bovendien komt Ford binnenkort met een volledig elektrische F-150 op de markt.