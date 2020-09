Lordstown Endurance nu ook vanbinnen

De Lordstown Endurance is een elektrische pick-up die we eerder al vanbuiten mochten aanschouwen. Nu is het tijd voor de binnenkant, waar Lordstown een heleboel high-tech tracht te combineren met wat gezelligheid.

Het interieur van de Endurance wordt uit de doeken gedaan op Twitter, waar Lordstown het binnenste zonder veel commentaar wereldkundig maakt. Wel wordt het interieur opgeluisterd door een koffiebeker en een bestuurder met een helm, want uiteraard is zo’n pick-up gericht op stoere mannen met stoere beroepen. Het interieur zelf oogt strak en opgeruimd.

Het dashboard is sterk horizontaal georiënteerd. Helemaal onderaan treffen we een fysieke klimaatbediening aan met grote, stevige knoppen, waarmee het eerste belangrijke verschil met Tesla’s interieurfilosofie een feit is. De ventilatieroosters bevinden zich in een eigen, zwarte ‘laag’. Daarboven volgt een gedeelte dat ogenschijnlijk is bekleed met een gezellig stofje. Daarop huist de schermcombinatie, die bestaat uit drie schermen achter één glasplaat. Het vierspaaks stuurwiel lijkt te zijn voorzien van aanraakgevoelige ‘toetsen’.

Tussen de stoelen bevindt zich een stevige middenconsole met een armsteun, opbergvakken, bekerhouders en een draaiknop die ongetwijfeld kan worden gebruikt voor het kiezen van de juiste rijrichting.

Cybertruck en F-150

Lordstown lijkt alles op alles te zetten om van de Endurance de allereerste elektrische pick-up te maken. Daarvoor moet de Amerikaanse start-up stevig doorpakken, want Tesla’s Cybertruck is onderweg. Ook de elektrische Ford F-150 is al aangekondigd. Dat Lordstown op de dag waarop de Tesla werd onthuld met schetsen kwam, om vervolgens tijdens de première van de (conventionele) F-150 het eindresultaat te tonen, is natuurlijk geen toeval.

De Lordstown is een volledig elektrische ‘truck’ die zijn vierwielaandrijving dankt aan het feit dat ieder wiel een eigen motor krijgt. Lordstown belooft dik 600 pk, een rijbereik van meer dan 250 mijl (402 km) en een trekgewicht van zo’n 3.400 kg. De Endurance biedt plaats aan vijf inzittenden en moet in de VS $ 52.500 gaan kosten. Conventionele pick-up-trucks hebben daar een lagere vanafprijs, maar Lordstown mikt bewust op de luxere exemplaren. Bovendien benadrukt het bedrijf dat de Endurance op de langere termijn goedkoper is dan zijn concurrenten, dankzij besparingen op onderhoud en brandstofkosten.

Serieus

Lordstown is zeker niet de eerste start-up voor elektrische voertuigen, maar lijkt wel uitzonderlijk serieus. Zo strekt de van GM overgenomen fabriek in Lordstown, Ohio zich uit over 6,2 miljoen ‘square feet’, zo’n 576.000 vierkantemeter. Ter vergelijking: Tesla’s gigafactory in het Californische Fremont meet 5,5 miljoen sq ft. Ook het feit dat de Amerikaanse vicepresident Mike Pence de onthulling van de Endurance de moeite waard vond om naar Ohio af te reizen voor een speech, geeft te denken. Lordstown stelt dat er al 20.000 reserveringen binnen zijn voor de Endurance.