Tesla Cybertruck gepresenteerd

De Cybertruck is een vanuit elke hoek bijzonder ogende pick-up met een uiterst hoekige koets. Helemaal productierijp lijkt het gevaarte op deze afbeeldingen dan ook niet. De Cybertruck komt volgens Tesla beschikbaar als achterwielaandrijver met één elektromotor, maar daarnaast komt een vierwielaangedreven versie te staan met twee elektromotoren. Daarmee is de lijst met Cybertruck-configuraties nog niet af, Tesla belooft namelijk ook een versie met drie elektromotoren.

Tesla slingert alvast een handjevol cijfers de wereld in, en die zijn best behoorlijk. Het betreft steeds de meest krachtige versie met drie elektromotoren. In die vorm heeft de Cybertruck een actieradius van boven de 800 kilometer. Die topversie sprint in minder dan 2,9 tellen naar een snelheid van 97 kilometer per uur moeten en heeft een maximum trekgewicht van -hou je vast- meer dan 6.350 kilo.

De basisversie zou een actieradius van 400 kilometer moeten kunnen halen. Hier betreft het de in de Verenigde Staten zo’n 40.000 dollar kostende achterwielaangedreven versie. Deze moet een snelheid van 97 km/h in 6,5 tellen moeten kunnen bereiken. Met deze instapversie moet je genoegen nemen met een maximum trekgewicht van zo’n 3.400 kilo. De tussenvorm, dus de vierwielaangedreven versie met twee elektromotoren, heeft een beoogde actieradius van 480 kilometer en moet ‘meer dan’ 4.535 kilo aan z’n trekhaak kunnen hangen.

Andere interessante gegevens: in het interieur zit net als in de Model S en Model X een 17-inch groot display waarmee nagenoeg alles van de auto bediend kan worden. De Cybertruck, die plek biedt aan tot zes personen, heeft een laadbak die 1,98 meter diep is. In de neus is ook een bagageruimte en als je de inhoud daarvan optelt bij die van de laadbak, zou je uit moeten komen op 2.832 liter. Volgens Tesla is de koets van de pick-up krasbestendig en kan hij zelfs 9 mm kogels weerstaan. Bijzonder. Eind 2021 worden de eerste exemplaren van de achterwielaangedreven instapversie in de Verenigde Staten geleverd. Nederland lijkt later te volgen. In Nederland kun je reeds een aanbetaling van slechts € 100 doen. Eind 2021 kan de Nederlandse klant zijn eigen versie configureren. De Tri Motor-variant gaat pas eind 2022 in productie.

De presentatie van Tesla's nieuwste speeltje verliep op z'n zachtst gezegd niet helemaal volgens plan. Het hoofd design van de Amerikaanse autofabrikant wilde aantonen dat het futuristisch uitziende model extra stevig is, maar vernielde daarbij twee ruiten.

Eerst werd met een sloophamer op een deur geslagen. Dat ging nog goed, maar een demonstratie met een metalen bal tegen een zijraam liep minder goed af. Dat de barsten in de ruiten niet bij de show hoorden bleek uit de reactie van de excentrieke Tesla-topman Elon Musk die "Oh my fucking god" zei. Bij een tweede poging met een andere ruit van de wagen en een minder harde worp ging het eveneens fout.