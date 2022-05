Lordstown en Foxconn bereiken overeenkomst

De Taiwanese productiespecialist Foxconn wordt eigenaar van de enorme voormalige GM-fabriek van Lordstown Motors en is daarmee ook verantwoordelijk voor de productie van de in 2020 voorgestelde Lordstown Endurance. Die elektrische pick-up komt daarmee weer een stapje dichterbij.

Lordstown werd in 2020 vaak in één adem genoemd met Rivian, die andere start-up voor elektrische pick-ups. De Endurance zou gaan concurreren met de Rivian R1T, maar ook met de elektrische Ford F-150, de herboren Hummer van GMC en natuurlijk Tesla’s Cybertruck, al is ook die laatste er nog steeds niet. Lordstown was ambitieus en deelt zijn naam met de plaats in Ohio waar de fabriek staat en die het overnam van General Motors. De Endurance moest in dat enorme complex van de band gaan lopen, maar vorig jaar kwam het nieuws dat er geen geld was om de productie daadwerkelijk van start te laten gaan.

Sindsdien is het stil rondom Lordstown, maar er gloort weer hoop. Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met Foxconn, de Taiwanese (elektronica-)fabrikant die de laatste jaren steeds vaker opduikt in de autowereld. Volgens Automotive News koopt Foxconn de fabriek in kwestie voor 230 miljoen dollar (zo’n €220 miljoen) van Lordstown, dat daardoor ineens weer wat ruimte in de portemonnee heeft.

Foxconn wordt hiermee ook verantwoordelijk voor de productie van de Endurance, terwijl Lordstown zich blijft bezighouden met de ontwikkeling en homologatie van eigen én andere voertuigen. Onder de vlag van een joint venture van Lordstown en Foxconn gaan de twee zich ook bezighouden met de ontwikkeling daarvan. Het deel van de fabriek dat niet nodig is voor de productie van de Endurance - en dat is gezien het totale vloeroppervlak van 576.000 m2 vermoedelijk heel wat – kan ook door Foxconn worden gebruikt voor de productie van voertuigen voor andere partners. Zo zou de Fisker Pear hier van de band gaan lopen.