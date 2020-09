Nikola-voorman stapt op na vermeende misleiding

Milton stapt vrijwillig op nadat er behoorlijk wat commotie is ontstaan rondom Nikola. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij een vals beeld schetst van de technologie die zijn bedrijf werkelijk in huis heeft, om op die manier kostbare samenwerkingsverbanden aan te gaan met grotere partijen. Zelf ontkent noch bevestigt Milton de beschuldigingen. Hij stapt naar eigen zeggen op omdat hij vindt dat de aandacht de afgelopen tijd te veel naar hem is uitgegaan in plaats van naar Nikola. "De focus zou op het bedrijf en zijn wereldveranderende visie moeten liggen, niet op mij", zegt Milton in een statement. "Dus nam ik het moeilijke besluit om naar de raad van bestuur te stappen en vrijwillig terug te treden als bestuursvoorzitter." Stephen Girsky, voormalig vice-directeur bij General Motors, neemt de leiding van Milton over.

Het balletje is gaan rollen nadat Nikola begin deze maand een samenwerking met General Motors bekend maakte. Eerder ging het bedrijf al met Iveco in zee. Aandeelhouder Hindenburg Research vertrouwde het niet helemaal en ging Nikola nader onderzoeken. Volgens Hindenburg is de reputatie van de EV-startup volledig gebaseerd op leugens en beschikt het bedrijf niet over de kennis waarmee het pronkt. Nikola heeft deze beschuldigingen altijd ontkend en zegt aan uitgebreide 'due-diligence' te zijn onderworpen door de bedrijven waarmee het samen werkt. Het rapport van Hindenburg wordt dan ook door Nikola bestempeld als 'onjuist en lasterlijk'. De aandelen van Nikola zijn in de nasleep van de wisseling van de wacht inmiddels met ruim 29 procent in waarde gedaald.

Nikola heeft momenteel meerdere projecten in de pijplijn zitten. De samenwerking met General Motors moet uiteindelijk leiden tot de bouw van een elektrische pick-up, de Badger. Met Iveco wil de start-up een elektrische vrachtwagen gaan bouwen. Nikola wedt op twee paarden, want naast het ontwikkelen van batterij-aangedreven voertuigen zet het bedrijf ook in op de verdere ontwikkeling van de brandstofcel. Tot nu toe is het gebleven bij deze ambities, want Nikola heeft nog geen concrete productiemodellen laten zien.